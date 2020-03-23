Клиника Мешалкина в Новосибирске отменила оказание платных медицинских услуг из-за опасности распространения коронавируса.
Какие ещё изменения в работе клиники появились в связи с распространением коронавируса, разбирался журналист НГС.
Отправляют за платными услугами в другие центры
Один из читателей написал в редакцию обеспокоенное сообщение, связанное с работой клиники.
— Клиника Мешалкина отменила до конца августа плановые обследования пациентов с диагностированными серьёзными заболеваниями. В частности, отменены магнитно-резонансные томографии. То есть людям фактически отказывают в медицинской помощи. При этом режима ЧП в стране нет, — сообщил Кирилл.
Заместитель директора клиники Мешалкина по экономике и развитию Артём Пухальский объяснил, что ситуация на самом деле выглядит не так: они приняли решение об отмене плановых амбулаторных услуг, предоставляемых пациентам сверх объёмов государственного задания или сверх объёмов ОМС, то есть платных медицинских услуг.
— Приёмно-поликлиническое отделение и диагностические службы, в том числе отделение магнитно-резонансной томографии, находятся в одном корпусе вместе с хирургическим стационаром, в котором у нас находится одновременно не менее 500 пациентов хирургического профиля. Изолировать и сделать эти потоки непересекающимися, а также сделать невозможной передачу коронавируса воздушно-капельным путём, если такой больной посетит нас амбулаторно, мы, к сожалению, никак не сможем, как и исключить дальнейшее заражение учреждения.
Поэтому они решили не подвергать риску пациентов, которые находятся на плановом хирургическом лечении.
Кроме того, добавил Артём Пухальский, отделение МРТ тоже в первую очередь обслуживает стационар:
— Платные медицинские услуги мы предоставляем в свободное от помощи больным в стационаре время. Поэтому говорить о том, что катастрофически кто-то потеряет в помощи, не приходится. Рядом с нами — несколько томографических центров, например, в институте физиологии, где также можно пройти эту услугу платно. Более того, мы увеличиваем количество заочных консультантов, которые будут работать с поступающими документами и оказывать телемедицинские консультации.
То есть всем желающим можно бесплатно дистанционно уточнить диагноз, определить показания к хирургическому лечению на заочной консультации, выслав все имеющиеся медицинские документы.
Точно не до августа
Артём Пухальский отметил, что врачи готовы к существенному росту заочных консультаций, потому что у клиники много иногородних пациентов, которые опасаются добираться до Новосибирска.
— Мы со всеми пациентами связываемся, гарантируем им сохранение возможности получить медицинскую помощь, когда ситуация стабилизируется. Если у кого-то ситуация ухудшится, то клиника Мешалкина готова оценить ситуацию дистанционно и либо настоять на приезде, либо сообщить, что срочная помощь не требуется.
Сейчас специалисты клиники обзванивают людей, которые записывались на получение платных услуг и отменяют их на неопределённый срок, но точно не до августа, заметил Пухальский. Пациенты сохраняются в листе ожидания, им объясняют, что можно получить заочную консультацию. К обычной работе они планируют вернуться, когда ситуация стабилизируется.
Пухальский подчеркнул, что региональный сосудистый центр продолжает свою работу, клиника продолжает принимать пациентов по скорой, но ожидается, что изменится порядок их обслуживания — каким образом ещё не уточняется.
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