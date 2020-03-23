Заместитель директора клиники Мешалкина по экономике и развитию Артём Пухальский объяснил, что ситуация на самом деле выглядит не так: они приняли решение об отмене плановых амбулаторных услуг, предоставляемых пациентам сверх объёмов государственного задания или сверх объёмов ОМС, то есть платных медицинских услуг.



— Приёмно-поликлиническое отделение и диагностические службы, в том числе отделение магнитно-резонансной томографии, находятся в одном корпусе вместе с хирургическим стационаром, в котором у нас находится одновременно не менее 500 пациентов хирургического профиля. Изолировать и сделать эти потоки непересекающимися, а также сделать невозможной передачу коронавируса воздушно-капельным путём, если такой больной посетит нас амбулаторно, мы, к сожалению, никак не сможем, как и исключить дальнейшее заражение учреждения.



Поэтому они решили не подвергать риску пациентов, которые находятся на плановом хирургическом лечении.



Кроме того, добавил Артём Пухальский, отделение МРТ тоже в первую очередь обслуживает стационар:

