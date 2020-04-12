Новосибирск карантинит вторую неделю — часть горожан работают в хоум-офисах, часть строго соблюдают самоизоляцию в ущерб работе и зарплате. Но есть герои, профессии которых не позволяют перейти на удалёнку. Анастасия Миронова поговорила с теми, кто стойко остаются на своих рабочих местах в условиях пандемии коронавируса.
Хорошо нам, офисным работникам, которые могут всю работу делать с ноутбука хоть в офисе, хоть в кафе, хоть дома. В такие моменты понимаешь, насколько у тебя удобная и безопасная работа. Объявили карантин и всё — сиди себе дома, делай работу, получай зарплату. Ну, а как же те люди, которые даже в периоды распространения опасной болезни не могут позволить себе сидеть дома? Читайте истории работника скорой помощи, доставщика еды и кондуктора трамвая. Пишите в комментариях свою профессию и рассказывайте, как вы работаете в условиях карантина. Нам правда интересно!
«Карантин полезен — на улицах меньше людей и машин»
Рассказывает работник бригады скорой помощи Андрей Кудрявцев
— Работа в условиях карантина, на самом деле, проходит также, как и раньше. Диспетчер спрашивает у пациента симптомы заранее по телефону и, если они схожи с симптомами коронавируса, нам передается информация. Поэтому к людям, у которых есть подозрение на коронавирус, мы заходим в противочумном костюме, а к пациентам с температурой — сразу заходим в масках и перчатках. Люди паникуют, думают, что где-то могли заразиться, но мы их успокаиваем.
Спасибо соцсетям и СМИ — люди читают информацию о пандемии, понимают, что просто так врачей лучше не вызывать и не дергать.
Хотя бывают и курьезы. Вчера у парня шла кровь из носа, думал, что заразился коронавирусом. На мой вопрос: «Почему?» ответил, что где-то прочитал о симптомах болезни, среди которых была и кровь из носа. Кстати, это ложь.
Сейчас обстановка стабильная, зараженных мало, и все они находятся под наблюдением. На днях я был на сутках (суточное дежурство — прим.ред.), но ни на один вызов с температурой так и не попал. Были различные вызовы, не связанные с температурой. Но даже у таких пациентов мы обязаны спрашивать, были ли они за границей. Такие вот нововведения.
Я к карантину отношусь спокойно, считаю, что он полезен. На улицах стало меньше людей и машин, и из-за этого мы стали быстрее приезжать к пациентам. Обычно люди недовольны тем, что к ним долго едут. Вот у нас в городе-миллионнике работает одновременно примерно 150 бригад скорой помощи. И бывают случаи, когда все 150 бригад заняты пациентами. Если это сложный случай, мы везем пациента на госпитализацию в стационар. Время идет, вызов, который не принят в работу, будет висеть у диспетчера на экране до тех пор, пока не освободится бригада. Люди думают, что одни живут в большом городе и их вызов самый важный. Цените работу врачей.
«Стали чаще начислять чаевые в 10%»
Рассказывает доставщик еды Роман Герасименко
— Сейчас все сидят дома, а потому количество заказов возросло раза в два точно. Если раньше каждый доставщик за 12-часовую смену делал 10–15 доставок, то теперь — 18–25. Занятость у курьеров полная, даже самим некогда перекусить. Все хотят кушать, доставляем еду постоянно. В последнее время правилом хорошего тона стало начисление доставщику 10% чаевых от стоимости заказа. Да и компания, видя напряжённость из-за карантина, повысила оплату курьеру за доставку заказа.
Каждому, кто выходит на смену, утром звонит менеджер и спрашивает про самочувствие. Если есть недомогания, то рекомендуют отсидеться дома до полного выздоровления. Моя семья беспокоится: советует чаще мыть руки, пользоваться антисептиками и не подходить к чихающим. Сервис тоже заботится о своих клиентах и предлагает услугу бесконтактной доставки — для этого в приложении написали подробную инструкцию.
К бесконтактной доставке относятся по-разному: кто-то прикалывается, бабушки удивляются, серьёзно относятся только мамы с маленькими детьми. Кстати, большинство горожан встречают курьеров без масок, но мамы с детьми чаще всего в масках.
В основном, доставку заказывают одни и те же люди. Многих я уже знаю, многие знают меня. Думаю, что после отмены карантина количество доставок почти не снизится — к хорошему привыкают быстро.
«Дышать в масках нереально»
Рассказывает кондуктор трамвая Валентина Сударкина, героиня нашего материала про «Вагончик добра»
— В условиях вируса мне работается точно также, как всегда, ничего нового. В трамваях народу стало заметно меньше, хотя людей в масках ездят буквально единицы. Нам тоже начальство предписало ходить в масках, но это так неудобно! Потому что дышать в этой маске просто нереально — ещё и по всему трамваю надо пробежаться и не задохнуться, деньги пересчитать и отдать, отвлекает очень!
Я не верю ни в прививки, ни в грипп, ни в вирус. У меня муж умер от гриппа, я с ним целую неделю контактировала и ничего мне не было — ни зачихала, ни закашляла. Не вижу смысла ни в протираниях, ни в масках. Думаю, чему быть, того не миновать.
Делитесь своими историями в комментариях. Как думаете, режим самоизоляции правда продлится до конца апреля или он закончится раньше?
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