Новосибирск карантинит вторую неделю — часть горожан работают в хоум-офисах, часть строго соблюдают самоизоляцию в ущерб работе и зарплате. Но есть герои, профессии которых не позволяют перейти на удалёнку. Анастасия Миронова поговорила с теми, кто стойко остаются на своих рабочих местах в условиях пандемии коронавируса.



Хорошо нам, офисным работникам, которые могут всю работу делать с ноутбука хоть в офисе, хоть в кафе, хоть дома. В такие моменты понимаешь, насколько у тебя удобная и безопасная работа. Объявили карантин и всё — сиди себе дома, делай работу, получай зарплату. Ну, а как же те люди, которые даже в периоды распространения опасной болезни не могут позволить себе сидеть дома? Читайте истории работника скорой помощи, доставщика еды и кондуктора трамвая. Пишите в комментариях свою профессию и рассказывайте, как вы работаете в условиях карантина. Нам правда интересно!

