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Ветер на выходных заметно потрепал вывески и крыши&nbsp;

Ветер на выходных заметно потрепал вывески и крыши 

В Новосибирске на выходных шквалистый ветер оборвал линии электропередач и сорвал кровли — в мэрии рассказали о последствиях непогоды.

Мэр города Анатолий Локоть уточнил сегодня на оперативное заседании в Правительстве Новосибирской области, что за минувшие выходные из-за сильного ветра было получено 38 обращений граждан.

Ветер повалил одно дерево, оборвал 11 линий электропередач, повредил 22 кровли и 4 металлоконструкции. Никто из людей из-за него не пострадал.

В воскресенье, 22 марта, в связи с неблагоприятными погодными условиями ограничили движение по трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. Трасса закрыта для пассажирского транспорта.

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