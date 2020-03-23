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Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели трёх человек в пожаре в Искитиме

К моменту прибытия пожарных частный дом был полностью охвачен огнём

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Когда пожарные прибыли на место, дом горел уже по всей площади

Когда пожарные прибыли на место, дом горел уже по всей площади

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» из-за гибели трёх человек в пожаре — трагедия произошла 20 марта в Искитиме.

— Около 22 часов произошел пожар в частном жилом доме, расположенном по ул. Толстого Искитима Новосибирской области. При ликвидации пожара в доме были обнаружены тела двух женщин и одного мужчины с признаками обгорания и воздействия высокой температуры, — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Сейчас уже назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

— По прибытии первых пожарных расчетов дом горел по всей площади. В течение 16 минут сотрудникам МЧС России удалось локализовать возгорание, ещё 6 минут понадобилось для ликвидации открытого огня, — рассказывали о пожаре в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Если вы стали свидетелем пожара или вам известны подробности случившегося, пишите и звоните в нашу редакцию по телефону +7 (923) 157–00–00 (WhatsApp, Telegram, Viber).

В конце января около 7 часов утра в СНТ «Волна-1» Кировского района сгорел дом и сарай — в пожаре погибли 41-летняя женщина и её 5-летний сын.

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