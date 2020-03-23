Следователи передали в суд уголовное дело по факту убийства 29-летнего жителя Новосибирска Романа Шахматова на Центральном пляже Академгородка — он погиб от ножевого ранения в шею в мае прошлого года.
— После совершения убийства 31-летние мужчины забрали у потерпевшего мобильный телефон, паспорт и с места происшествия скрылись. Подозреваемые лица ранее привлекались к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления против личности, — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Новосибирской области.
В ведомстве уточнили, что подозреваемые — два брата, они были задержаны на следующий день после убийства. В отношении братьев возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору) и по ч. 2 ст. 158 (кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба).
— Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — уточнили в ведомстве.
Два года назад на другом пляже в Советском районе неизвестные зарезали 16-летнего подростка. Следствие составило фоторобот убийцы школьника, однако его до сих пор не нашли.