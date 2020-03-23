В ведомстве уточнили, что подозреваемые — два брата, они были задержаны на следующий день после убийства. В отношении братьев возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору) и по ч. 2 ст. 158 (кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба).

— Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — уточнили в ведомстве.

Два года назад на другом пляже в Советском районе неизвестные зарезали 16-летнего подростка. Следствие составило фоторобот убийцы школьника, однако его до сих пор не нашли.

