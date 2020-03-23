В Новосибирске подвели первые итоги работы программы сельской ипотеки по ставке до
Первые 100 миллионов возьмут в марте
Как рассказал директор новосибирского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров, они приняли 1800 заявок на льготную сельскую ипотеку на общую сумму более 4,3 миллиарда рублей. Средняя сумма кредита составила 2,5 миллиона рублей.
— Россельхозбанк оформил и выдал первую льготную ипотеку в Новосибирской области в начале марта 2020 года: ставка по кредиту составила 3% годовых, сумма — 2,3 миллиона рублей. По состоянию на 18 марта на согласовании в минсельхозе находятся 45 кредитных заявок на общую сумму более 100 миллионов рублей, выдать данный объем средств мы планируем до конца марта, — прокомментировал Станислав Тишуров.
По статистике оказалось, что 50% заявок новосибирцы оформляют с целью покупки квартир, 40% — на приобретение домов с земельными участками, 10% — с целью строительства жилья.
Поехали в Краснообск, Кольцово, Карасук и Краснозёрское
Среди популярных для оформления сельской ипотеки территорий в Россельхозбанке перечислили город Карасук, рабочие посёлки Краснозёрское, Коченёво, Чаны, Искитимский район (кроме города Искитим). Из близлежащих городских округов сельская ипотека чаще всего оформляется на приобретение и строительство недвижимости в Краснообске и Кольцово, Новолуговском, Станционном и Толмачевском сельсоветах.
Выдавать первые ипотечные кредиты по сельской ипотеке начали только в марте — после того, как Правительство Новосибирской области составило полный список деревень, сёл, посёлков и городов, где можно купить жильё со ставкой до 3% годовых. Мы внимательно изучили 27-страничный документ правительства со всеми населёнными пунктами и выбрали самые интересные. Из-за того что этот перечень долго утверждали, с начала 2020 года накопилось большое количество желающих взять сельскую ипотеку.
Как добавили в Россельхозбанке, сейчас заявки клиентов на получение сельской ипотеки включаются в реестр для согласования с министерством сельского хозяйства сразу после того, как объект недвижимости выбран и все необходимые документы по нему переданы в банк (правоустанавливающие документы, отчет об оценке объекта недвижимости, технический план объекта).
Какое жильё можно купить по сельской ипотеке
По сельской ипотеке можно купить участок под строительство или с уже готовым жилым домом, квартиру в сданном доме или новостройке. При этом серьёзных ограничений для заёмщиков практически нет — для этого не надо иметь детей или работать на селе. Сейчас в Новосибирске сельскую ипотеку выдаёт только Россельхозбанк.
Более подробно об условиях сельской ипотеки до 3% мы рассказывали в этой статье, когда выяснилось, что жильё по программе развития села внезапно продают в высотках. Больше всего этому обрадовались жители Краснообска. Оказалось, что в этом фактически городском районе можно купить не только участок для строительства дома, но и квартиру.
Здесь мы опубликовали полный список территорий, где можно взять льготную сельскую ипотеку.
НГС ищет героев — новосибирцев, которые уже сумели взять сельскую ипотеку по ставке до 3%. Расскажите, куда вы переехали или переезжаете. Ждём ваши истории и контакты для связи на news@ngs.ru с пометкой «Сельская ипотека», а также через WhatsApp, Viber, Telegram по номеру