В Новосибирске подвели первые итоги работы программы сельской ипотеки по ставке до 3 % — спрос на переезд в пригород и на село оказался очень высокий.



Первые 100 миллионов возьмут в марте

Как рассказал директор новосибирского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров, они приняли 1800 заявок на льготную сельскую ипотеку на общую сумму более 4,3 миллиарда рублей. Средняя сумма кредита составила 2,5 миллиона рублей.

— Россельхозбанк оформил и выдал первую льготную ипотеку в Новосибирской области в начале марта 2020 года: ставка по кредиту составила 3% годовых, сумма — 2,3 миллиона рублей. По состоянию на 18 марта на согласовании в минсельхозе находятся 45 кредитных заявок на общую сумму более 100 миллионов рублей, выдать данный объем средств мы планируем до конца марта, — прокомментировал Станислав Тишуров.

