В Центральной клинической больнице Академгородка назначили нового главного врача. Им стала доктор медицинских наук Ирэна Цыцорина.



Пост об этом опубликовала на своей странице в Facebook депутат Наталья Пинус.

«Дорогие жители Академгородка! Я рада сообщить Вам новость. По моей информации, 20 марта назначен новый главврач Центральной клинической больницы в Академгородке. Это Ирэна Цыцорина, которая имеет достойный управленческий опыт в сфере медицины», — говорится в сообщении.



На сайте ЦКБ Ирэна Цыцорина теперь указана как главный врач. В приемной Цыцориной корреспонденту НГС сказали, что врача нет на месте, и обещали перезвонить. НГС обратился в Минздрав НСО с запросом по назначению нового главврача.