В Центральной клинической больнице Академгородка назначили нового главного врача. Им стала доктор медицинских наук Ирэна Цыцорина.
Пост об этом опубликовала на своей странице в Facebook депутат Наталья Пинус.
«Дорогие жители Академгородка! Я рада сообщить Вам новость. По моей информации, 20 марта назначен новый главврач Центральной клинической больницы в Академгородке. Это Ирэна Цыцорина, которая имеет достойный управленческий опыт в сфере медицины», — говорится в сообщении.
На сайте ЦКБ Ирэна Цыцорина теперь указана как главный врач. В приемной Цыцориной корреспонденту НГС сказали, что врача нет на месте, и обещали перезвонить. НГС обратился в Минздрав НСО с запросом по назначению нового главврача.
Ранее Ирэна Цыцорина была заместителем главврача Городской поликлиники №1 и преподавала в Новосибирском государственном медицинском университете. До этого занимала пост генерального директора многопрофильного медицинского центра «Авиценна».
Прежде пост главного врача занимал бывший директор ГКУ «Новосибоблфарм» Евгений Комаровский. В конце 2013 года Комаровского уволили с должности главврача Новосибирской областной больницы из-за многочисленных жалоб.
В феврале Наталья Пинус опубликовала у себя на странице в Facebook информацию о деятельности Центральной клинической больницы Академгородка — тогда она отметила рост смертности в учреждении. Позднее минздрав опубликовал ответ коллектива больницы, который возмутился публикацией Пинус. По их мнению, данные, приведённые ею, некорректны. Прочитать ответ можно здесь.