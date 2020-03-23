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Ирэна Цыцорина закончила НГМУ в 1984 году

Ирэна Цыцорина закончила НГМУ в 1984 году

В Центральной клинической больнице Академгородка назначили нового главного врача. Им стала доктор медицинских наук Ирэна Цыцорина.

Пост об этом опубликовала на своей странице в Facebook депутат Наталья Пинус.

«Дорогие жители Академгородка! Я рада сообщить Вам новость. По моей информации, 20 марта назначен новый главврач Центральной клинической больницы в Академгородке. Это Ирэна Цыцорина, которая имеет достойный управленческий опыт в сфере медицины», — говорится в сообщении.

На сайте ЦКБ Ирэна Цыцорина теперь указана как главный врач. В приемной Цыцориной корреспонденту НГС сказали, что врача нет на месте, и обещали перезвонить. НГС обратился в Минздрав НСО с запросом по назначению нового главврача.

Ранее Ирэна Цыцорина была заместителем главврача Городской поликлиники №1 и преподавала в Новосибирском государственном медицинском университете. До этого занимала пост генерального директора многопрофильного медицинского центра «Авиценна».

Прежде пост главного врача занимал бывший директор ГКУ «Новосибоблфарм» Евгений Комаровский. В конце 2013 года Комаровского уволили с должности главврача Новосибирской областной больницы из-за многочисленных жалоб.

В феврале Наталья Пинус опубликовала у себя на странице в Facebook информацию о деятельности Центральной клинической больницы Академгородка — тогда она отметила рост смертности в учреждении. Позднее минздрав опубликовал ответ коллектива больницы, который возмутился публикацией Пинус. По их мнению, данные, приведённые ею, некорректны. Прочитать ответ можно здесь.

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