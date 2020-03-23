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В этом году театр «Красный факел» отмечает своё 100-летие. Из-за угрозы распространения коронавируса пришлось и ему отменить свои спектакли

В этом году театр «Красный факел» отмечает своё 100-летие. Из-за угрозы распространения коронавируса пришлось и ему отменить свои спектакли

В Новосибирске отменили спектакли всех театров в городе из-за угрозы распространения коронавируса — об этом сообщила вице-мэр города Анна Терешкова на своей странице в Facebook.

— С сегодняшнего дня все театры Новосибирска временно прекращают свою работу! — написала Терешкова у себя на странице.

Она не смогла рассказать корреспонденту НГС подробности этого решения, попросив перезвонить позже.

В региональном Министерстве культуры также не смогли оперативно рассказать о сложившейся ситуации, попросив прислать официальный запрос в Правительство Новосибирской области, что и сделала корреспондент НГС.

Ранее свои спектакли отменил НОВАТ.

Сегодня Россия приостанавила авиасообщение с Турцией, Японией, Таиландом и Вьетнамом из-за пандемии коронавируса. На 22 марта новых случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области не было — как и прежде, было известно о четырех случаях заражения вирусом COVID-19.

НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с вирусом в регионе.

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