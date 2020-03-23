В Новосибирске отменили спектакли всех театров в городе из-за угрозы распространения коронавируса — об этом сообщила вице-мэр города Анна Терешкова на своей странице в Facebook.

— С сегодняшнего дня все театры Новосибирска временно прекращают свою работу! — написала Терешкова у себя на странице.

Она не смогла рассказать корреспонденту НГС подробности этого решения, попросив перезвонить позже.

В региональном Министерстве культуры также не смогли оперативно рассказать о сложившейся ситуации, попросив прислать официальный запрос в Правительство Новосибирской области, что и сделала корреспондент НГС.