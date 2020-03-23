Хроника коронавируса: что произошло за день в Новосибирске

На 22 марта новых случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области нет — как и прежде, известно о четырех случаях заражения вирусом COVID-19.
- в последние дни нагрузка на больницы и медицинскую горячую линию возросла: каждый сознательный человек, у которого есть хоть малейшие признаки простуды, пытается выяснить, чем он заболел. Ранее мы рассказывали, чем коронавирус отличается от гриппа, теперь сравним новый штамм с ОРВИ;
- новосибирские рестораторы спешно вводят специальные меры безопасности для борьбы с распространением коронавируса. Закрытый бар, кассиры в перчатках, термометры на входе... Как ещё рестораторы защищаются от вирусов?
- в детскую больницу № 3 госпитализировано 5 детей с признаками ОРВИ, вернувшихся из Германии, Черногории, Таиланда и Доминиканы. У них взяты пробы на коронавирус. Все дети в удовлетворительном состоянии;
- Роспотребнадзор опубликовал результаты последних исследований коронавируса — 14-дневный карантин оказался оправдан. Средний инкубационный период заболевания оказался равен 5,1 дня;
- с понедельника, 23 марта, Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией, Японией, Таиландом и Вьетнамом из-за пандемии коронавируса;
- врачи продолжают искать новосибирцев, которые прилетели одним рейсом с заражёнными коронавирусом.
Первый заболевший коронавирусной инфекцией был выявлен в регионе в среду, 18 марта. Женщина прилетела из Франции.
Вторая заражённая вернулась в Новосибирск из Италии. Симптомов болезни у неё не было.
Третья женщина вернулась из Великобритании. Через несколько дней после возвращения домой она почувствовала недомогание.
Четвертая прилетела из Швейцарии. Симптомы ОРВИ тоже проявились через несколько дней после перелета.
НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с вирусом в регионе.