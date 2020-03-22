Также в ведомстве добавили, что на всех трассах будет усилен контроль за передвижением автомобилей.

Вечером в понедельник, 9 марта, один рейсовый автобус и пять легковых автомобилей застряли в снегу прямо посреди трассы в Черепановском районе недалеко от деревни Дорогина Заимка.

