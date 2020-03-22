В воскресенье, 22 марта, в связи с неблагоприятными погодными условиями ограничили движение по трассе Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий. Трасса закрыта для пассажирского транспорта.
— С 21 часа до 6 утра в связи с неблагоприятными погодными условиями (метель, боковой ветер, ограниченная видимость, гололёд) ограничено движение пассажирского транспорта на всей протяжённости автомобильной дороги К-19Р «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской областе.
Также в ведомстве добавили, что на всех трассах будет усилен контроль за передвижением автомобилей.
Вечером в понедельник, 9 марта, один рейсовый автобус и пять легковых автомобилей застряли в снегу прямо посреди трассы в Черепановском районе недалеко от деревни Дорогина Заимка.