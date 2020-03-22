В воскресенье, 22 марта, стало известно, что в Кировском районе Новосибирска пропал подросток. Пятнадцатилетний Вячеслав Бекжанов пропал ещё 17 марта. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в распространении информации о подростке.
Приметы пропавшего: рост 170 см, телосложение худощавое, цвет глаз — карий, волосы тёмно-русые.
Был одет: куртка-парка защитного цвета, классические чёрные брюки, чёрные ботинки, чёрная вязаная шапка.
Всех, кто видел пропавшего, волонтёры просят сообщить в отдел полиции по телефону 112 либо на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт» 8 800 700–54–52.
Обновлено. Волонтёры сообщают, что Вячеслав Бекжанов найден. С парнем всё в порядке.
Родственники, полиция, волонтёры и жители города до сих пор ищут известного новосибирского учёного — 88-летнего сотрудника Института горного дела Геннадия Кулакова. Третьего марта он вышел с работы и не доехал до дома. Добровольцы обошли все закоулки и подъезды в Академгородке, где его последний раз видели, но всё безрезультатно. Очевидцы, видевшие Кулакова в городе, перестали звонить на горячую линию, и поэтому активные поиски пока прекращены, но родные надеются, что учёный найдётся живым. Подробности — в материале криминального корреспондента НГС Алёны Истоминой.