Обновлено. Волонтёры сообщают, что Вячеслав Бекжанов найден. С парнем всё в порядке.

Родственники, полиция, волонтёры и жители города до сих пор ищут известного новосибирского учёного — 88-летнего сотрудника Института горного дела Геннадия Кулакова. Третьего марта он вышел с работы и не доехал до дома. Добровольцы обошли все закоулки и подъезды в Академгородке, где его последний раз видели, но всё безрезультатно. Очевидцы, видевшие Кулакова в городе, перестали звонить на горячую линию, и поэтому активные поиски пока прекращены, но родные надеются, что учёный найдётся живым. Подробности — в материале криминального корреспондента НГС Алёны Истоминой.

