По данным оперативного штаба за прошедшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе нет. Четыре пациентки с подтвержденным диагнозом находятся в инфекционной больнице в удовлетворительном состоянии.
— Для пассажиров рейса 1462 («Аэрофлот»), прибывшего в Новосибирск 7 марта, и рейса 2513 (авиакомпания S7), который прибыл 8 марта сегодня закончен 14-дневный период медицинского наблюдения и самоизоляции. Этими рейсами прилетели жители Кемерова, у которых подтвердился коронавирус, и жительница Новосибирска, вернувшаяся из Италии, — рассказали пресс-службе Правительства Новосибирской области.
Сейчас под наблюдением медиков остаются пассажиры рейсов, которыми вернулись в Новосибирск пациентки с коронавирусом из Франции, Великобритании и Швейцарии.
Это три рейса:
- Рейс 557 («Победа»), прибыл 13 марта, на нем прилетело 193 пассажира, из них — 41 проживают в Новосибирской области.
- Рейс 1462 («Аэрофлот»), прибыл 15 марта. Пассажиров — 106, в том числе 83 новосибирца.
- Рейс 2511(S7), прибыл 17 марта. Всего 68 пассажиров, включая 53 жителя нашего региона.
Адреса пассажиров установлены. Сотрудники полиции, Роспотребнадзора и врачи поликлиник продолжают обход, чтобы выдать предписание о самоизоляции, организовать медицинское наблюдение и сделать тест на коронавирус.
Если вы или ваши близкие передвигались этими рейсами, с вами ещё не связались или вы живете не по прописке, вызовите врача на дом или сообщите о себе на «горячую линию» по телефону 112.
С понедельника, 23 марта, Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией, Японией, Таиландом и Вьетнамом из-за пандемии коронавируса.