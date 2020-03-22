Сейчас под наблюдением медиков остаются пассажиры рейсов, которыми вернулись в Новосибирск пациентки с коронавирусом из Франции, Великобритании и Швейцарии.



Это три рейса:

Рейс 557 («Победа»), прибыл 13 марта, на нем прилетело 193 пассажира, из них — 41 проживают в Новосибирской области.



Рейс 1462 («Аэрофлот»), прибыл 15 марта. Пассажиров — 106, в том числе 83 новосибирца.



Рейс 2511(S7), прибыл 17 марта. Всего 68 пассажиров, включая 53 жителя нашего региона.



Адреса пассажиров установлены. Сотрудники полиции, Роспотребнадзора и врачи поликлиник продолжают обход, чтобы выдать предписание о самоизоляции, организовать медицинское наблюдение и сделать тест на коронавирус.



Если вы или ваши близкие передвигались этими рейсами, с вами ещё не связались или вы живете не по прописке, вызовите врача на дом или сообщите о себе на «горячую линию» по телефону 112.



С понедельника, 23 марта, Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией, Японией, Таиландом и Вьетнамом из-за пандемии коронавируса.

