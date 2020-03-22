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В Новосибирской области на 22.03 не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

В Новосибирской области на 22.03 не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

По данным оперативного штаба за прошедшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе нет. Четыре пациентки с подтвержденным диагнозом находятся в инфекционной больнице в удовлетворительном состоянии.

— Для пассажиров рейса 1462 («Аэрофлот»), прибывшего в Новосибирск 7 марта, и рейса 2513 (авиакомпания S7), который прибыл 8 марта сегодня закончен 14-дневный период медицинского наблюдения и самоизоляции. Этими рейсами прилетели жители Кемерова, у которых подтвердился коронавирус, и жительница Новосибирска, вернувшаяся из Италии, — рассказали пресс-службе Правительства Новосибирской области.

Сейчас под наблюдением медиков остаются пассажиры рейсов, которыми вернулись в Новосибирск пациентки с коронавирусом из Франции, Великобритании и Швейцарии.

Это три рейса:

  • Рейс 557 («Победа»), прибыл 13 марта, на нем прилетело 193 пассажира, из них — 41 проживают в Новосибирской области.
  • Рейс 1462 («Аэрофлот»), прибыл 15 марта. Пассажиров — 106, в том числе 83 новосибирца.
  • Рейс 2511(S7), прибыл 17 марта. Всего 68 пассажиров, включая 53 жителя нашего региона.

Адреса пассажиров установлены. Сотрудники полиции, Роспотребнадзора и врачи поликлиник продолжают обход, чтобы выдать предписание о самоизоляции, организовать медицинское наблюдение и сделать тест на коронавирус.

Если вы или ваши близкие передвигались этими рейсами, с вами ещё не связались или вы живете не по прописке, вызовите врача на дом или сообщите о себе на «горячую линию» по телефону 112.

С понедельника, 23 марта, Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией, Японией, Таиландом и Вьетнамом из-за пандемии коронавируса.

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