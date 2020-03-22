Семья Гончаровых из Новосибирска застряла в Таиланде и не знает, как улететь домой.

Как рассказал Николай Гончаров, он с женой и ребёнком приехал на отдых в Таиланд 24 января 2020 года. Семья должна была улететь рейсом S7 5702 Бангкок — Новосибирск 21 апреля в 11:25.

В субботу, 21 марта, новосибирец обнаружил, что в его личном кабинете на сайте S7 Airlines исчезла информация об обратном вылете.

— Со вчера информация пропала — и ни на почту, никуда не сообщили. Рейс нигде не высвечивается отмененным, он просто пропал. У S7 на сайте появилось расписание обратных рейсов, мы хотим поменять рейс на один из тех, которые они обозначают для обратного вывоза людей, но не можем с ними связаться. В чате в личном кабинете отвечает стандартными фразами робот. Поменять дату вылета обратного рейса можно, только связавшись с оператором. Мы тратим деньги, чтобы дозвониться на московский номер, полчаса висим на телефоне, потому что все операторы заняты, и не можем связаться, — описал ситуацию Николай Гончаров.