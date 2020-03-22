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Николай Гончаров отдыхал с семьёй на острове Ко Чанг и теперь не знает, как уехать из Таиланда

Николай Гончаров отдыхал с семьёй на острове Ко Чанг и теперь не знает, как уехать из Таиланда

Семья Гончаровых из Новосибирска застряла в Таиланде и не знает, как улететь домой.

Как рассказал Николай Гончаров, он с женой и ребёнком приехал на отдых в Таиланд 24 января 2020 года. Семья должна была улететь рейсом S7 5702 Бангкок — Новосибирск 21 апреля в 11:25.

В субботу, 21 марта, новосибирец обнаружил, что в его личном кабинете на сайте S7 Airlines исчезла информация об обратном вылете.

— Со вчера информация пропала — и ни на почту, никуда не сообщили. Рейс нигде не высвечивается отмененным, он просто пропал. У S7 на сайте появилось расписание обратных рейсов, мы хотим поменять рейс на один из тех, которые они обозначают для обратного вывоза людей, но не можем с ними связаться. В чате в личном кабинете отвечает стандартными фразами робот. Поменять дату вылета обратного рейса можно, только связавшись с оператором. Мы тратим деньги, чтобы дозвониться на московский номер, полчаса висим на телефоне, потому что все операторы заняты, и не можем связаться, — описал ситуацию Николай Гончаров.

Как добавил новосибирец, пока у них всё нормально — семья отдохнула на острове Ко Чанг и сейчас живёт в Паттайе, но их пугает неведение. По словам Николая Гончарова, сегодня, 22 марта, его родственники обращались в офис S7 Airlines на улице Орджоникидзе в Новосибирске, но не смогли ничего узнать — их попросили продолжать дозваниваться и смотреть информацию на сайте.

— Здесь много соотечественников, у которых рейсы отменили. Многие не знают, что делать, — добавил Николай Гончаров.

Власти Таиланда ввели ограничения на въезд иностранных граждан, в том числе граждан России. В связи с этим с 22 марта S7 Airlines временно прекратила перевозку россиян в Таиланд. Для вывоза российских путешественников, которые уже находятся на территории Таиланда, S7 Airlines собиралась продолжить выполнять рейсы из Бангкока во Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, из Пхукета — в Иркутск и Новосибирск.

По данным на 22 марта, на сайте авиакомпании подробно расписан график возвращения новосибирских рейсов с острова Пхукет и из Бангкока — по 17 и 16 апреля соответственно. Рейсов, которые вылетали бы позже этих дат, там нет — вопросы о ситуации с рейсом Николая Гончарова корреспондент НГС отправила в пресс-службу авиакомпании.

Если вы из Новосибирска и застряли в Таиланде, Марокко, Эквадоре или любой другой стране из-за коронавируса, мы ждём ваши истории. Пишите и звоните в нашу редакцию по телефону +7 923 157-00-00 (WhatsApp, Telegram, Viber).

Тем временем врачи продолжают искать новосибирцев, которые прилетели одним рейсом с заражёнными коронавирусом.

С понедельника, 23 марта, Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией, Японией, Таиландом и Вьетнамом из-за пандемии коронавируса.

НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с вирусом в регионе.

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