С понедельника, 23 марта, Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией, Японией, Таиландом и Вьетнамом из-за пандемии коронавируса. Исключение сделают только для регулярных рейсов из Москвы в Токио, Стамбул, Ханой и Бангкок, а также чартеров для вывоза россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Ранее правительство России перекрыло границы с Белоруссией, Польшей и Норвегией. Приостановлены авиаперелеты в страны ЕС, Норвегию, США, Великобританию, Армению, Швейцарию, Сербию, Китай, Южную Корею и Иран. Перекрыто железнодорожное сообщение с Финляндией, Казахстаном, Латвией, Молдавией, Украиной, Чехией, Францией, Германией, Италией, Узбекистаном, Азербайджаном и Монголией.

