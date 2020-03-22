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Вариантов для перелетов становится меньше с каждым днем

Вариантов для перелетов становится меньше с каждым днем

С понедельника, 23 марта, Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией, Японией, Таиландом и Вьетнамом из-за пандемии коронавируса. Исключение сделают только для регулярных рейсов из Москвы в Токио, Стамбул, Ханой и Бангкок, а также чартеров для вывоза россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Ранее правительство России перекрыло границы с Белоруссией, Польшей и Норвегией. Приостановлены авиаперелеты в страны ЕС, Норвегию, США, Великобританию, Армению, Швейцарию, Сербию, Китай, Южную Корею и Иран. Перекрыто железнодорожное сообщение с Финляндией, Казахстаном, Латвией, Молдавией, Украиной, Чехией, Францией, Германией, Италией, Узбекистаном, Азербайджаном и Монголией.

Кроме того, с 18 марта по 1 мая въезд в Россию ограничен для иностранцев и лиц без гражданства. Во всех регионах России действует режим повышенной готовности.

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