В ночь с 21 на 22 марта возле ночного клуба «Галстук» в Бердске убили мужчину.
Как сообщает издание «Свидетель», трагедия произошла в ночь с 21 на 22 марта. Предположительно, убитый мужчина был посетителем ночного клуба «Галстук» на улице Ленина, 13а. Также в драке пострадал ещё один человек — его ранили. Сейчас полицейские проводят обход квартир в домах, расположенных по соседству с клубом, и ищут свидетелей.
В Следственном комитете РФ по Новосибирской области подтвердили, что в Бердске произошло убийство.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по 105-й статье (убийство). Проводится расследование, — прокомментировал старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.
Если вы стали свидетелем этого преступления или у вас есть информация об убитом и пострадавших, пишите и звоните в нашу редакцию по телефону +7 (923) 157-00-00 (WhatsApp, Telegram, Viber).
11 марта в Новосибирске следователи задержали по подозрению в убийстве председателя ЖСК «Залесский» 53-летнего бизнесмена — сейчас он находится под стражей.