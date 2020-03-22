В ночь с 21 на 22 марта возле ночного клуба «Галстук» в Бердске убили мужчину.

Как сообщает издание «Свидетель», трагедия произошла в ночь с 21 на 22 марта. Предположительно, убитый мужчина был посетителем ночного клуба «Галстук» на улице Ленина, 13а. Также в драке пострадал ещё один человек — его ранили. Сейчас полицейские проводят обход квартир в домах, расположенных по соседству с клубом, и ищут свидетелей.

В Следственном комитете РФ по Новосибирской области подтвердили, что в Бердске произошло убийство.