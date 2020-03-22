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Возле ночного клуба «Галстук» в Бердске убили мужчину

Возле ночного клуба «Галстук» в Бердске убили мужчину

В ночь с 21 на 22 марта возле ночного клуба «Галстук» в Бердске убили мужчину.

Как сообщает издание «Свидетель», трагедия произошла в ночь с 21 на 22 марта. Предположительно, убитый мужчина был посетителем ночного клуба «Галстук» на улице Ленина, 13а. Также в драке пострадал ещё один человек — его ранили. Сейчас полицейские проводят обход квартир в домах, расположенных по соседству с клубом, и ищут свидетелей.

В Следственном комитете РФ по Новосибирской области подтвердили, что в Бердске произошло убийство.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по 105-й статье (убийство). Проводится расследование, — прокомментировал старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

Если вы стали свидетелем этого преступления или у вас есть информация об убитом и пострадавших, пишите и звоните в нашу редакцию по телефону +7 (923) 157-00-00 (WhatsApp, Telegram, Viber).

11 марта в Новосибирске следователи задержали по подозрению в убийстве председателя ЖСК «Залесский» 53-летнего бизнесмена — сейчас он находится под стражей.

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