— Теоретически происхождение полиэтилена. Он не опасен, не токсичен, ничего такого. У нас утеплитель в полиэтилене, на стройке установлены мусорки, где он теоретически может быть, — прокомментировали в ООО «АКД-Мета», компании-застройщике ЖК «Оазис».

Сегодня МЧС выпустило штормовое предупреждение о том, что на город надвигается ветер до 22–26 метров в секунду. Специалисты МЧС России по Новосибирской области предупредили, что непогода может осложнить ситуацию на дорогах, вызвать обрыв проводов, падение деревьев, сход наледи и снега с крыш.