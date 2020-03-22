Сегодня, 22 марта, жители улицы Лескова заметили полиэтиленовый «дождь» — он полетел со строящегося здания в ЖК «Оазис».
По наблюдениям Елены Вепренцевой, полиэтилен с крыши дома по улице Лескова, 27/1, стр. 4 начал лететь около
Как прокомментировали видео в строительной компании, скорее всего, это летит полиэтилен. Сейчас крышу высотки отправили проверять начальника участка — возможно, это разорвало упаковку материалов и разбросало ветром или это чья-нибудь теплица из частного сектора.
— Теоретически происхождение полиэтилена. Он не опасен, не токсичен, ничего такого. У нас утеплитель в полиэтилене, на стройке установлены мусорки, где он теоретически может быть, — прокомментировали в ООО «АКД-Мета», компании-застройщике ЖК «Оазис».
Сегодня МЧС выпустило штормовое предупреждение о том, что на город надвигается ветер до 22–26 метров в секунду. Специалисты МЧС России по Новосибирской области предупредили, что непогода может осложнить ситуацию на дорогах, вызвать обрыв проводов, падение деревьев, сход наледи и снега с крыш.
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