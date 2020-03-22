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С крыши этой строящейся 25-этажки в ЖК «Оазис» сегодня ветром сдувает полиэтилен

С крыши этой строящейся 25-этажки в ЖК «Оазис» сегодня ветром сдувает полиэтилен

Сегодня, 22 марта, жители улицы Лескова заметили полиэтиленовый «дождь» — он полетел со строящегося здания в ЖК «Оазис».

По наблюдениям Елены Вепренцевой, полиэтилен с крыши дома по улице Лескова, 27/1, стр. 4 начал лететь около 11–12 часов дня и периодически продолжал падать до 16 часов вечера. Строительные материалы разносило ветром.

Полиэтиленовый «дождь» на улице Лескова

Как прокомментировали видео в строительной компании, скорее всего, это летит полиэтилен. Сейчас крышу высотки отправили проверять начальника участка — возможно, это разорвало упаковку материалов и разбросало ветром или это чья-нибудь теплица из частного сектора.

— Теоретически происхождение полиэтилена. Он не опасен, не токсичен, ничего такого. У нас утеплитель в полиэтилене, на стройке установлены мусорки, где он теоретически может быть, — прокомментировали в ООО «АКД-Мета», компании-застройщике ЖК «Оазис».

Сегодня МЧС выпустило штормовое предупреждение о том, что на город надвигается ветер до 22–26 метров в секунду. Специалисты МЧС России по Новосибирской области предупредили, что непогода может осложнить ситуацию на дорогах, вызвать обрыв проводов, падение деревьев, сход наледи и снега с крыш.

Если вы стали свидетелем аварии или происшествия из-за ураганного ветра, присылайте фото и видео, пишите и звоните в нашу редакцию по телефону +7 (923) 157-00-00 (WhatsApp, Telegram, Viber).

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