Проведенный анализ позволяет предположить, что у около 97,5% людей, у которых проявляются симптомы SARS-CoV-2, это происходит в течение 11,5 дней после заражения. Исследователи подсчитали, что на каждые 10 000 человек, помещенных в 14-дневный карантин, приходится всего лишь около 101 человек, у которых после выхода из карантина будут проявляться симптомы инфекционного заболевания.

Точная оценка инкубационного периода заболевания новым вирусом позволяет эпидемиологам лучше оценить вероятную динамику вспышки заболевания, а также позволяет сотрудникам здравоохранения разрабатывать эффективные карантинные и другие меры контроля. Как правило, карантин может в конечном счете остановить распространение инфекции, даже несмотря на то, что имеются отдельные случаи, когда инкубационный период заболевания превышает период действия карантина.



На 11 утра 22 марта новых случаев заболевания коронавирусом в Новосибирской области нет, под наблюдением 977 человек, в больнице 5 детей, вернувшихся из-за границы — у них взяли пробы.