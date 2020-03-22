Роспотребнадзор опубликовал результаты последних исследований коронавируса — 14-дневный карантин оказался оправдан. Средний инкубационный период заболевания оказался равен 5,1 дня.
Это подтверждает новое исследование, проведенное под руководством исследователей из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в Блумберге.
— Анализ общедоступных данных об инфекциях, вызванных новым коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем респираторного заболевания COVID-19, позволил оценить средний инкубационный период заболевания в 5,1 дня. Данный медианный период времени, протекающий с момента заражения до проявления симптомов, наталкивает на мысль, что 14-дневный карантинный период, используемый в отношении лиц, предположительно зараженных коронавирусом, является разумной мерой предосторожности, — говорится на сайте Роспотребнадзора.
Проведенный анализ позволяет предположить, что у около 97,5% людей, у которых проявляются симптомы SARS-CoV-2, это происходит в течение 11,5 дней после заражения. Исследователи подсчитали, что на каждые 10 000 человек, помещенных в 14-дневный карантин, приходится всего лишь около 101 человек, у которых после выхода из карантина будут проявляться симптомы инфекционного заболевания.
Точная оценка инкубационного периода заболевания новым вирусом позволяет эпидемиологам лучше оценить вероятную динамику вспышки заболевания, а также позволяет сотрудникам здравоохранения разрабатывать эффективные карантинные и другие меры контроля. Как правило, карантин может в конечном счете остановить распространение инфекции, даже несмотря на то, что имеются отдельные случаи, когда инкубационный период заболевания превышает период действия карантина.
На 11 утра 22 марта новых случаев заболевания коронавирусом в Новосибирской области нет, под наблюдением 977 человек, в больнице 5 детей, вернувшихся из-за границы — у них взяли пробы.
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