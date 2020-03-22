В Новосибирске ожидают резкое ухудшение погодных условий — в МЧС просят горожан быть аккуратными.

По данным сайта Gismeteo, 22 марта днём скорость ветра в городе достигнет 22, а по восточным районам области — 26 метров в секунду. Температура будет колебаться от +4 °С до -2 °С. Также в некоторых районах возможен дождь с мокрым снегом.

Как добавляет паблик «Погода в Новосибирске» во «ВКонтакте», атмосферное давление, а вместе с ним и ветер, станет резко расти после обеда.

Специалисты МЧС России по Новосибирской области предупредили, что непогода может осложнить ситуацию на дорогах, вызвать обрыв проводов, падение деревьев, сход наледи и снега с крыш.

