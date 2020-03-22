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Сегодня в городе ожидают очень сильный ветер, возможен мокрый снег

Сегодня в городе ожидают очень сильный ветер, возможен мокрый снег

В Новосибирске ожидают резкое ухудшение погодных условий — в МЧС просят горожан быть аккуратными.

По данным сайта Gismeteo, 22 марта днём скорость ветра в городе достигнет 22, а по восточным районам области — 26 метров в секунду. Температура будет колебаться от +4 °С до -2 °С. Также в некоторых районах возможен дождь с мокрым снегом.

Как добавляет паблик «Погода в Новосибирске» во «ВКонтакте», атмосферное давление, а вместе с ним и ветер, станет резко расти после обеда.

Специалисты МЧС России по Новосибирской области предупредили, что непогода может осложнить ситуацию на дорогах, вызвать обрыв проводов, падение деревьев, сход наледи и снега с крыш.

— Пешеходам необходимо обходить оборванные провода и опасаться раскачивающихся ставен, вывесок, транспарантов, а также не парковать автомобили под деревьями и плохо укрепленными конструкциями. Автомобилистам также требуется соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах и по возможности воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов, — напоминают в МЧС России по НСО.

О происшествиях в МЧС просят сообщать по телефонам:

  • 112 — единый номер вызова экстренных оперативных служб;
  • 101 — номер вызова пожарно-спасательных подразделений.


Мы изучили прогноз погоды на следующую неделю и обнаружили, что Новосибирск ждут очень холодные ночи.

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