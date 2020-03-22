В Новосибирске ожидают резкое ухудшение погодных условий — в МЧС просят горожан быть аккуратными.
По данным сайта Gismeteo, 22 марта днём скорость ветра в городе достигнет 22, а по восточным районам области — 26 метров в секунду. Температура будет колебаться от +4 °С до -2 °С. Также в некоторых районах возможен дождь с мокрым снегом.
Как добавляет паблик «Погода в Новосибирске» во «ВКонтакте», атмосферное давление, а вместе с ним и ветер, станет резко расти после обеда.
Специалисты МЧС России по Новосибирской области предупредили, что непогода может осложнить ситуацию на дорогах, вызвать обрыв проводов, падение деревьев, сход наледи и снега с крыш.
— Пешеходам необходимо обходить оборванные провода и опасаться раскачивающихся ставен, вывесок, транспарантов, а также не парковать автомобили под деревьями и плохо укрепленными конструкциями. Автомобилистам также требуется соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах и по возможности воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов, — напоминают в МЧС России по НСО.
О происшествиях в МЧС просят сообщать по телефонам:
- 112 — единый номер вызова экстренных оперативных служб;
- 101 — номер вызова пожарно-спасательных подразделений.
Мы изучили прогноз погоды на следующую неделю и обнаружили, что Новосибирск ждут очень холодные ночи.