В оперштабе Новосибирской области по коронавирусу уточнили перечень рейсов, которыми прилетели кемеровчане и новосибирцы с положительными тестами на COVID-19. Всем контактировавшим с заразившимися или летевшими с ними одним рейсом нужно позвонить по номеру 112.



В пресс-службе НГУ рассказали о студенте, которого увезли на скорой с подозрением на коронавирус. Стали известны результаты его предварительного тестирования — они отрицательные. По сообщениям пресс-службы университета, биоматериал также отправлен на дополнительное исследование в «Вектор». Также корреспонденту НГС уточнили, что карантин в общежитии № 9 решили снять по согласованию с Роспотребнадзором.



Первый заболевший коронавирусной инфекцией был выявлен в регионе в среду, 18 марта. Женщина прилетела из Франции.



Вторая заражённая вернулась в Новосибирск из Италии. Симптомов болезни у неё не было.



Третья женщина вернулась из Великобритании. Через несколько дней после возвращения домой она почувствовала недомогание.



Четвертая прилетела из Швейцарии. Симптомы ОРВИ тоже проявились через несколько дней после перелета.

