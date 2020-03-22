На утро 22 марта в Новосибирске нет новых случаев заболеваний коронавирусом — под наблюдением 977 человек.
По данным оперативного штаба Новосибирской области по коронавирусу, на 11 утра 22 марта в нашем регионе нет новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, только 4 ранее зафиксированных — все «завозные». Пациентки недавно вернулись из Франции, Италии, Великобритании и Швейцарии.
На 14-дневной самоизоляции под медицинским наблюдением находятся 977 человек. Все они здоровы. Это люди, контактировавшие с инфицированными и те, кто недавно вернулся из-за границы. С наблюдения в настоящий момент снято уже 1114 человек.
В инфекционной больнице №1 Новосибирска находятся 4 пациентки с подтверждённым коронавирусом и 44 пациента с симптомами ОРВИ, вернувшиеся из-за рубежа. У 16 из них результаты тестов ещё не готовы, у 28 — тесты отрицательные.
В детскую больницу №3 госпитализировано 5 детей с признаками ОРВИ, вернувшихся из Германии, Черногории, Таиланда и Доминиканы. У них взяты пробы на коронавирус. Все дети в удовлетворительном состоянии.
В оперштабе Новосибирской области по коронавирусу уточнили перечень рейсов, которыми прилетели кемеровчане и новосибирцы с положительными тестами на COVID-19. Всем контактировавшим с заразившимися или летевшими с ними одним рейсом нужно позвонить по номеру 112.
В пресс-службе НГУ рассказали о студенте, которого увезли на скорой с подозрением на коронавирус. Стали известны результаты его предварительного тестирования — они отрицательные. По сообщениям пресс-службы университета, биоматериал также отправлен на дополнительное исследование в «Вектор». Также корреспонденту НГС уточнили, что карантин в общежитии № 9 решили снять по согласованию с Роспотребнадзором.
Первый заболевший коронавирусной инфекцией был выявлен в регионе в среду, 18 марта. Женщина прилетела из Франции.
Вторая заражённая вернулась в Новосибирск из Италии. Симптомов болезни у неё не было.
Третья женщина вернулась из Великобритании. Через несколько дней после возвращения домой она почувствовала недомогание.
Четвертая прилетела из Швейцарии. Симптомы ОРВИ тоже проявились через несколько дней после перелета.
НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с вирусом в регионе.