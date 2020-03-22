Сегодня утром, 22 марта, в магазине «Метро Кэш энд Керри» на улице Северной сработала пожарная сигнализация — посетителей эвакуировали из торгового центра.
Как сообщили читатели НГС, приехали пожарные, и покупателям пришлось покинуть здание.
В магазине «Метро Кэш энд Керри» подтвердили, что сегодня у них действительно сработала сигнализация, а посетителей пришлось выводить.
— На кухне сработал датчик, потому что открыли духовку. Посетителей пришлось выводить, пока устанавливали причину. Людям помогли покинуть здание. Сейчас магазин уже работает, — прокомментировал представитель ТЦ «Метро Кэш энд Керри» на Северной.
Вот уже неделю крупные гипермаркеты отмечают повышенный спрос на крупы, туалетную бумагу и мясную заморозку. Мы объехали магазины и посмотрели, кто сметает продукты с прилавков. Люди считают, что паниковать из-за коронавируса рано, но все равно зачем-то скупают гречку. К концу недели в Минпромторге Новосибирской области заявили, что повышенный спрос на гречку, макароны и другие товары начал снижаться.