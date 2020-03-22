Сегодня утром, 22 марта, в магазине «Метро Кэш энд Керри» на улице Северной сработала пожарная сигнализация — посетителей эвакуировали из торгового центра.

Как сообщили читатели НГС, приехали пожарные, и покупателям пришлось покинуть здание.

В магазине «Метро Кэш энд Керри» подтвердили, что сегодня у них действительно сработала сигнализация, а посетителей пришлось выводить.

— На кухне сработал датчик, потому что открыли духовку. Посетителей пришлось выводить, пока устанавливали причину. Людям помогли покинуть здание. Сейчас магазин уже работает, — прокомментировал представитель ТЦ «Метро Кэш энд Керри» на Северной.