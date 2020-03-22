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Мотоциклист столкнулся с «Нивой»

Мотоциклист столкнулся с «Нивой»

В ночь с субботы на воскресенье, 22 марта, в столкновении с «Нивой» погиб 25-летний мотоциклист. ДТП со смертельным исходом произошло в Искитимском районе.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, 22 марта в 3:45 в селе Завьялово Искитимского района мужчина 1995 года рождения на мотоцикле «Днепр» двигался по улице Совхозной и у дома № 99 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Нива».

От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте. Его пассажир (личность устанавливается) доставлен в больницу. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

Одно из громких ДТП с участием мотоциклистов произошло 7 октября 2019 года — байкер ехал из Кольцово в Академгородок, когда на встречную полосу выехал Nissan. Погибшим оказался президент федерации единоборств.

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