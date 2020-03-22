В ночь с субботы на воскресенье, 22 марта, в столкновении с «Нивой» погиб 25-летний мотоциклист. ДТП со смертельным исходом произошло в Искитимском районе.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, 22 марта в 3:45 в селе Завьялово Искитимского района мужчина 1995 года рождения на мотоцикле «Днепр» двигался по улице Совхозной и у дома № 99 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Нива».
От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте. Его пассажир (личность устанавливается) доставлен в больницу. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.
Одно из громких ДТП с участием мотоциклистов произошло 7 октября 2019 года — байкер ехал из Кольцово в Академгородок, когда на встречную полосу выехал Nissan. Погибшим оказался президент федерации единоборств.