В ночь с субботы на воскресенье, 22 марта, в столкновении с «Нивой» погиб 25-летний мотоциклист. ДТП со смертельным исходом произошло в Искитимском районе.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, 22 марта в 3:45 в селе Завьялово Искитимского района мужчина 1995 года рождения на мотоцикле «Днепр» двигался по улице Совхозной и у дома № 99 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Нива».



От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте. Его пассажир (личность устанавливается) доставлен в больницу. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.