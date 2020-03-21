Как ищут пациентов с подозрением на коронавирус и что случилось со студентом НГУ: хроника за сутки

Число заболевших коронавирусом в России выросло на 53 человека за сутки. Сегодня в стране зарегистрировали 306 пациентов с новой инфекцией. Ситуация по заболевшим в Новосибирске не изменилась — как и прежде, известно о четырех случаях заражения вирусом COVID-19.
- В оперштабе Новосибирской области по коронавирусу уточнили перечень рейсов, которыми прилетели кемеровчане и новосибирцы с положительными тестами на COVID-19. Всем контактировавшим с заразившимися или летевшими с ними одним рейсом нужно позвонить по номеру 112.
- Чемпионат мира по хоккею 2020 года отменили из-за коронавируса. Такое решение принял совет Международной федерации хоккея на льду. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте спортивной организации.
- В пресс-службе НГУ рассказали о студенте, которого увезли на скорой с подозрением на коронавирус. Сегодня стали известны результаты его предварительного тестирования — они отрицательные. По сообщениям пресс-службы университета, биоматериал также отправлен на дополнительное исследование на «Вектор». Также корреспонденту НГС уточнили, что карантин в общежитии №9 решили снять по согласованию с Роспотребнадзором.
- Жителей Узбекистана, застрявших в Толмачёво на несколько дней из-за коронавируса, отправят домой. В пресс-службе Министерства иностранных дел Республики Узбекистан сообщили, что этот дополнительный авиарейс из Новосибирска для эвакуации граждан Узбекистана на родину проработала специальная республиканская комиссия.
- Новосибирцы пожаловались на то, что не могут найти антисептики для рук в магазинах.
- Новосибирской аэропорт Толмачёво, как и весь город, усилил меры против распространения вируса. О том, что происходит в, пожалуй, наиболее уязвимом месте на карте нашего города — показываем в 10 впечатляющих кадрах.
- Эпидемиолог рассказала, как правильно обращаться с изделием №1 от коронавируса — маской. Мы подготовили подробный ликбез, чтобы вы точно знали, зачем она нужна, сколько, где, а главное, кто должен ее носить.
- Главврач московской больницы № 40 рассказал в нескольких интервью, как ищут пациентов с подозрением на коронавирус, почему отказываться от изоляции — преступление и что делать тем, кто хочет провериться на коронавирус, но не может сдать тест. Здесь — его ответы на самые популярные вопросы, которые видим в комментариях читателей.
На сегодняшний день новых случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области нет.
Первый заболевший коронавирусной инфекцией был выявлен в регионе в среду, 18 марта. Женщина прилетела из Франции.
Вторая заражённая вернулась в Новосибирск из Италии. Симптомов болезни у неё не было.
Третья женщина вернулась из Великобритании. Через несколько дней после возвращения домой она почувствовала недомогание.
Четвертая прилетела из Швейцарии. Симптомы ОРВИ тоже проявились через несколько дней после перелета.
НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с вирусом в регионе.