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Как ищут пациентов с подозрением на коронавирус и что случилось со студентом НГУ: хроника за сутки

Также появились уточнённые данные о рейсах, которыми летели заболевшие кемеровчане и новосибирцы

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Хроника по коронавирусу за прошедший день

Хроника по коронавирусу за прошедший день

Число заболевших коронавирусом в России выросло на 53 человека за сутки. Сегодня в стране зарегистрировали 306 пациентов с новой инфекцией. Ситуация по заболевшим в Новосибирске не изменилась — как и прежде, известно о четырех случаях заражения вирусом COVID-19.

  • В пресс-службе НГУ рассказали о студенте, которого увезли на скорой с подозрением на коронавирус. Сегодня стали известны результаты его предварительного тестирования — они отрицательные. По сообщениям пресс-службы университета, биоматериал также отправлен на дополнительное исследование на «Вектор». Также корреспонденту НГС уточнили, что карантин в общежитии №9 решили снять по согласованию с Роспотребнадзором.
  • Жителей Узбекистана, застрявших в Толмачёво на несколько дней из-за коронавируса, отправят домой. В пресс-службе Министерства иностранных дел Республики Узбекистан сообщили, что этот дополнительный авиарейс из Новосибирска для эвакуации граждан Узбекистана на родину проработала специальная республиканская комиссия.
  • Эпидемиолог рассказала, как правильно обращаться с изделием №1 от коронавируса — маской. Мы подготовили подробный ликбез, чтобы вы точно знали, зачем она нужна, сколько, где, а главное, кто должен ее носить.
  • Главврач московской больницы № 40 рассказал в нескольких интервью, как ищут пациентов с подозрением на коронавирус, почему отказываться от изоляции — преступление и что делать тем, кто хочет провериться на коронавирус, но не может сдать тест. Здесь — его ответы на самые популярные вопросы, которые видим в комментариях читателей.

На сегодняшний день новых случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области нет.

Первый заболевший коронавирусной инфекцией был выявлен в регионе в среду, 18 марта. Женщина прилетела из Франции.

Вторая заражённая вернулась в Новосибирск из Италии. Симптомов болезни у неё не было.

Третья женщина вернулась из Великобритании. Через несколько дней после возвращения домой она почувствовала недомогание.

Четвертая прилетела из Швейцарии. Симптомы ОРВИ тоже проявились через несколько дней после перелета.

НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с вирусом в регионе.

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коронавирус в Новосибирске
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