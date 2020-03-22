Ветрено, снежно и пасмурно: какой погоды ждать новосибирцам на следующей неделе

Погоду в последний день уходящей недели сложно будет назвать комфортной — на смену теплу в регион придет сильный ветер. НГС заглянул в виртуальные погодные сервисы, чтобы узнать, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни.
По данным сайта Gismeteo, в воскресенье ожидается резкое ухудшение погодных условий. Днем скорость ветра в городе достигнет 22, а по восточным районам области — 26 метров в секунду. Температура будет колебаться от +4 °С до -2 °С.
Также в некоторых районах возможен дождь с мокрым снегом. В рабочую неделю самым теплым днем, по данным сайта, будет пятница, 27 марта. Днём температура воздуха не будет ниже 0 °С, ночью — не ниже -6 °С.
По данным «Яндекс.Погоды», в первую половину недели погода будет облачной, но с прояснениями, во вторую половину — пасмурной. Температура днём во понедельник и вторник будет от -3 °С до -5 °С, в среду, 25 марта, может подняться до 0 °С. Дальше температура воздуха будет только расти. Самые холодные ночи выпадут на понедельник и вторник — температура воздуха составит от -12 °С до -13 °С.
По данным сайта Meteovesti.ru, в середине недели в городе будет пасмурно, местами небольшой снег, а в пятницу, 27 марта, солнце снова вернется. Температура воздуха днём поднимется до 0 °С, ночью не опустится ниже -2 °С.
В Новосибирске активно начал таять снег и город превратился в лужу — НГС подготовил 15 фото с затопленных улиц города.