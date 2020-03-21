Совет Международной федерации хоккея на льду принял решение об отмене чемпионата мира из-за пандемии COVID-19. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте спортивной организации.

— Коронавирус является глобальной проблемой и требует серьезных усилий со стороны государственных органов по борьбе с его распространением. Международная федерация хоккея должна сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу. Мы должны пока оставить спорт в стороне и поддержать как государственные органы, так и хоккейную семью, — отметил в обращении президент федерации Рене Фазель.