Совет Международной федерации хоккея на льду принял решение об отмене чемпионата мира из-за пандемии COVID-19. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте спортивной организации.
— Коронавирус является глобальной проблемой и требует серьезных усилий со стороны государственных органов по борьбе с его распространением. Международная федерация хоккея должна сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу. Мы должны пока оставить спорт в стороне и поддержать как государственные органы, так и хоккейную семью, — отметил в обращении президент федерации Рене Фазель.
Решение об отмене турнира уже приняли и поддержали представители оргкомитета ЧМ.
Хоккейный чемпионат должен был состояться в мае в Цюрихе и Лозанне.
Ранее из-за коронавируса на 2021 год перенесли чемпионат Европы по футболу.