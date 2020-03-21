На днях жители Новосибирска пожаловались, что в городских аптеках невозможно найти антисептики для рук на безводной основе, которые рекомендуют использовать для профилактики коронавируса. Теперь та же проблема коснулась и городских магазинов, куда в отчаянии отправились новосибирцы.
— Обошла кучу магазинов, аптек и супермаркетов, но найти так и не смогла. Я была в двух «Фикс Прайсах» Первомайского района — причем несколько дней подряд заходила, потому что обещали завоз, но так и не завезли. В «Пятерочке», «Ярче», «Магните», нескольких аптеках на КСМе тоже ничего нет. В начале этой недели заходила в «Фикс Прайс», «Марию Ра» и в аптеку в Кольцово — тоже нет. В итоге я нашла в «Пятерочке» антисептические влажные салфетки. И то их там было мало на момент покупки, — пожаловалась читательница НГС.
Многим в качестве альтернативы предлагают купить одноразовые спиртовые салфетки и даже хлоргексидин.
— За последнюю неделю мне не удалось найти санитайзер нигде. Я был примерно в десяти аптеках — его нет, как и масок. Предлагают хлоргексидин, но остался только дорогой, а его эффективность не подтверждена, как я понимаю. Кое-где уже и его раскупили, — рассказал корреспонденту НГС новосибирец.
Сотрудники парфюмерно-косметического магазина «РИВ ГОШ» в торговом центре «МЕГА» были вынуждены поставить перед входом объявление о том, что антисептиков у них нет.
По их словам, это была вынужденная мера — в ассортименте магазина в принципе не предусмотрены антисептики, но люди постоянно спрашивают об их наличии.
17 марта корреспонденты НГС устроили рейды по популярным магазинам, чтобы разобраться, кто сметает продукты с прилавков, — об этом читайте в репортаже.