На днях жители Новосибирска пожаловались, что в городских аптеках невозможно найти антисептики для рук на безводной основе, которые рекомендуют использовать для профилактики коронавируса. Теперь та же проблема коснулась и городских магазинов, куда в отчаянии отправились новосибирцы.



— Обошла кучу магазинов, аптек и супермаркетов, но найти так и не смогла. Я была в двух «Фикс Прайсах» Первомайского района — причем несколько дней подряд заходила, потому что обещали завоз, но так и не завезли. В «Пятерочке», «Ярче», «Магните», нескольких аптеках на КСМе тоже ничего нет. В начале этой недели заходила в «Фикс Прайс», «Марию Ра» и в аптеку в Кольцово — тоже нет. В итоге я нашла в «Пятерочке» антисептические влажные салфетки. И то их там было мало на момент покупки, — пожаловалась читательница НГС.