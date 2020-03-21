Сегодня, 21 марта, стали известны результаты анализов студента геолого-геофизического факультета, его увезли из общежития НГУ на скорой с подозрением на коронавирус.
— Предварительный тест на коронавирус госпитализированного из общежития НГУ студента показал отрицательный результат. Биоматериал отправлен на дополнительное исследование в «Вектор», результаты будут известны не ранее понедельника, 23 марта, — сообщили в пресс-службе университета.
По информации вуза, специалисты Роспотребнадзора уже провели оценку эпидемиологической ситуации в общежитии № 9. Режим карантина в общежитии сохранят до получения результата дополнительного исследования. В пресс-службе также уточнили, что студенты, как и прежде, будут обеспечены всем необходимым, в том числе трехразовым горячим питанием.
В других вузах помимо этого студентам порекомендовали по возможности покинуть общежития.
На сегодняшний день заражение коронавирусом официально подтверждено у четверых новосибирцев.
Первая заболевшая прилетела 15 марта из Парижа (с пересадкой в Москве). Её повезли в инфекционку сразу из аэропорта. То, что у неё положительный диагноз на коронавирус, стало известно 18 марта.
Вторая заболевшая — жительница Академгородка. По данным властей, женщина с мужем отдыхали в Италии, 7 марта они прилетели в Москву, а 8 марта — в Новосибирск. Всё это время супруги находились на домашнем карантине, никаких симптомов у них не было. 19 марта пришли результаты анализов на коронавирус: у мужчины отрицательный, у женщины положительный. Сейчас по институтам СО РАН рассылаются письма в связи с этим случаем, нам удалось достать одно из них — публикуем его тут.
20 марта в регионе официально подтвердились ещё два случая заражения коронавирусом. В оперштабе уточнили, что обе женщины прилетели из стран со сложной ситуацией по вирусу — Англии и Швейцарии.
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