Сегодня, 21 марта, стали известны результаты анализов студента геолого-геофизического факультета, его увезли из общежития НГУ на скорой с подозрением на коронавирус.

— Предварительный тест на коронавирус госпитализированного из общежития НГУ студента показал отрицательный результат. Биоматериал отправлен на дополнительное исследование в «Вектор», результаты будут известны не ранее понедельника, 23 марта, — сообщили в пресс-службе университета.

По информации вуза, специалисты Роспотребнадзора уже провели оценку эпидемиологической ситуации в общежитии № 9. Режим карантина в общежитии сохранят до получения результата дополнительного исследования. В пресс-службе также уточнили, что студенты, как и прежде, будут обеспечены всем необходимым, в том числе трехразовым горячим питанием.

