Жителей Узбекистана отправят из Толмачёво домой на чартерном рейсе

Сегодня в субботу, 21 марта, граждане Узбекистана, которые на несколько дней застряли в аэропорту Толмачёво из-за коронавируса и запрета перелётов, полетят домой. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел Республики Узбекистан.

— Специальной республиканской комиссией проработан дополнительный авиарейс из г.Новосибирска (Россия) для эвакуации граждан Узбекистана на родину. Вылет чартерного самолета по маршруту Новосибирск — Ташкент намечен на 21 марта в 19:35 ч. по местному времени, прибытие — в 18.35 ч. (время ташкентское), — сообщили на сайте ведомства.