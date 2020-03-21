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Жителей Узбекистана отправят из Толмачёво домой на чартерном рейсе

Власти страны разработали его специально и сейчас продолжают организовывать дополнительные рейсы

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Всё это время многие из них жили прямо в терминале аэропорта

Всё это время многие из них жили прямо в терминале аэропорта

Сегодня в субботу, 21 марта, граждане Узбекистана, которые на несколько дней застряли в аэропорту Толмачёво из-за коронавируса и запрета перелётов, полетят домой. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел Республики Узбекистан.

— Специальной республиканской комиссией проработан дополнительный авиарейс из г.Новосибирска (Россия) для эвакуации граждан Узбекистана на родину. Вылет чартерного самолета по маршруту Новосибирск — Ташкент намечен на 21 марта в 19:35 ч. по местному времени, прибытие — в 18.35 ч. (время ташкентское), — сообщили на сайте ведомства.

Также известно, что сейчас продолжается проработка дополнительных рейсов, чтобы вернуть граждан страны на родину. После возвращения домой все они должны будут оставаться на карантине в течение 14 дней.

В среду, 18 марта, НГС рассказывал о двух новосибирцах, которые из-за карантина застряли в Черногории.

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аэропорт Толмачёвокоронавирус в Новосибирске
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