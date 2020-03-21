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Заболеваемость растет с каждым днем

Заболеваемость растет с каждым днем

За последние сутки в России были выявлены 53 случая заражения коронавирусом. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировали 306 пациентов с новой инфекцией. Первый случай заражения подтвердили в Челябинской области. Всего в России проведено более 156 тысяч лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. 16 человек выздоровели.

По данным Роспотребнадзора на утро 21 марта, во всем мире на сегодняшний день болезнью заразились 274 200 человек. За сутки ее выявили у 29 360 пациентов. Наиболее активно коронавирус сейчас распространяется в Италии, США и Германии. Самая высокая смертность от него — в Италии, 8,6 процента. Всего в мире за весь период пандемии от инфекции погибли 11 374 человека.

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коронавируспандемияздоровье
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