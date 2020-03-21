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«В мире пандемия, а у них вон что!»: новосибирца возмутило эротическое шоу в окнах стрип-клуба

Хотя понять по его тону, действительно он возмущён или иронизирует, достаточно сложно

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Несколько полуобнажённых девушек танцуют в окнах здания на втором этаже, где расположен стриптиз-клуб

Несколько полуобнажённых девушек танцуют в окнах здания на втором этаже, где расположен стриптиз-клуб

Новосибирец снял эротическое шоу, которое в окнах, выходящих на улицу, устроил стриптиз-клуб, — анонимное видео прислали в редакцию НГС.

На видео несколько полуобнажённых девушек танцуют в ярко подсвеченных красными лампами окнах второго этажа здания на проспекте Карла Маркса, 47 — помещения здесь занимает стриптиз-клуб «Интрига».

— Пока у вас там коронавирусы всякие, у нас вон какое тут происходит! Бесстыдство, куда смотрят их родители! — кажется, не без иронии комментирует происходящее автор видео.

Новосибирец снял эротическое шоу в окнах здания на проспекте Карла Маркса: понять, действительно его возмущает увиденное или это только ирония, по тону мужчины достаточно сложно

— Это наша наружная реклама. Это у нас происходит примерно с открытия клуба. У нас девушки не танцуют голыми, у нас девушки танцуют в одежде, либо в купальниках, либо в сценическом белье. Когда вы идете по пляжу с ребенком и видите девушку в купальнике — это что, тоже, получается, бесстыдство? Длится это до часу ночи. И голыми у нас запрещено танцевать, — прокомментировала ситуацию администратор клуба.

Новосибирцы вообще часто возмущаются непотребными, на их взгляд, вещами: например, в городе то и дело пытаются запретить чей-нибудь концерт, возбудить дело из-за клипа или привлечь к ответственности чиновников из-за формы катка.

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стриптизролик с полуголыми танцовщицами
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