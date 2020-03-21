«В мире пандемия, а у них вон что!»: новосибирца возмутило эротическое шоу в окнах стрип-клуба

— Это наша наружная реклама. Это у нас происходит примерно с открытия клуба. У нас девушки не танцуют голыми, у нас девушки танцуют в одежде, либо в купальниках, либо в сценическом белье. Когда вы идете по пляжу с ребенком и видите девушку в купальнике — это что, тоже, получается, бесстыдство? Длится это до часу ночи. И голыми у нас запрещено танцевать, — прокомментировала ситуацию администратор клуба.

Новосибирцы вообще часто возмущаются непотребными, на их взгляд, вещами: например, в городе то и дело пытаются запретить чей-нибудь концерт, возбудить дело из-за клипа или привлечь к ответственности чиновников из-за формы катка.