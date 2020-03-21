«В мире пандемия, а у них вон что!»: новосибирца возмутило эротическое шоу в окнах стрип-клуба

Новосибирец снял эротическое шоу, которое в окнах, выходящих на улицу, устроил стриптиз-клуб, — анонимное видео прислали в редакцию НГС.
На видео несколько полуобнажённых девушек танцуют в ярко подсвеченных красными лампами окнах второго этажа здания на проспекте Карла Маркса, 47 — помещения здесь занимает стриптиз-клуб «Интрига».
— Пока у вас там коронавирусы всякие, у нас вон какое тут происходит! Бесстыдство, куда смотрят их родители! — кажется, не без иронии комментирует происходящее автор видео.
— Это наша наружная реклама. Это у нас происходит примерно с открытия клуба. У нас девушки не танцуют голыми, у нас девушки танцуют в одежде, либо в купальниках, либо в сценическом белье. Когда вы идете по пляжу с ребенком и видите девушку в купальнике — это что, тоже, получается, бесстыдство? Длится это до часу ночи. И голыми у нас запрещено танцевать, — прокомментировала ситуацию администратор клуба.
Новосибирцы вообще часто возмущаются непотребными, на их взгляд, вещами: например, в городе то и дело пытаются запретить чей-нибудь концерт, возбудить дело из-за клипа или привлечь к ответственности чиновников из-за формы катка.