Как рассказали в пресс-службе НГУ, студент геолого-геофизического факультета был в личной поездке в Европе и прилетел в Новосибирск 4 марта. В университет о поездке он не сообщал. В последние дни он почувствовал головную боль — других симптомов не было, тем не менее он позвонил по номеру 112, и за ним прибыл наряд скорой помощи.
По информации вуза, сейчас студент находится в инфекционной больнице.
— Он чувствует себя неплохо, мы с ним связывались. Мы понимаем, что он сам забеспокоился, потому что был в европейской стране, где позже ситуация разразилась в эпидемиологических масштабах, — заметили в пресс-службе НГУ.
В пресс-службе областного Минздрава сообщили, что информации по новым заболевшим пока нет. Сегодня заражение коронавирусом официально подтверждено у четверых новосибирцев.
Карантин в общежитии № 9 в вузе подтвердили, в нём и на территории кампуса также усилили дезинфекцию. Этот режим продлится до тех пор, пока не станут известны результаты анализов заболевшего студента, затем решение будет принято в зависимости от них. Комиссия по чрезвычайным ситуациям в студгородке работает круглосуточно.
— Мы с такой ситуацией сталкиваемся впервые, — признали в НГУ. — Мы сейчас понимаем, что если был сигнал, мы обязаны хотя бы это общежитие закрыть на карантин: во-первых, если в нём есть очаг распространения, [нужно] понять, есть ли он, во-вторых, студентов своевременно поместить под наблюдение и чтобы это всё не разошлось по студгородку.
Других общежитий такие меры пока не касаются, при этом ещё вчера, до случившегося, в них усилили меры безопасности, разрешив доступ только проживающим. В других вузах помимо этого студентам рекомендовали по возможности покинуть общежития.
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В начале недели новосибирские вузы перешли на дистанционное обучение, а преподаватели НГУ начали вести пары в Инстаграме.
С 18 марта во всём регионе ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса.
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