Как рассказали в пресс-службе НГУ, студент геолого-геофизического факультета был в личной поездке в Европе и прилетел в Новосибирск 4 марта. В университет о поездке он не сообщал. В последние дни он почувствовал головную боль — других симптомов не было, тем не менее он позвонил по номеру 112, и за ним прибыл наряд скорой помощи.



По информации вуза, сейчас студент находится в инфекционной больнице.



— Он чувствует себя неплохо, мы с ним связывались. Мы понимаем, что он сам забеспокоился, потому что был в европейской стране, где позже ситуация разразилась в эпидемиологических масштабах, — заметили в пресс-службе НГУ.