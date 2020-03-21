«Маски не помогают»: врач ответил на вопросы о коронавирусе, которые сейчас задают все

О том, почему людей изолируют в больницы, но не лечат



Средневыраженные симптомы лечения не требуют — только изоляция и наблюдение. Кстати, именно с этим связаны жалобы типа «я третий день в больнице, а мне только измеряют температуру и никак не лечат». Да, мы не лечим, потому что идеальных, безопасных схем лечения при поражении коронавирусом не выработано. Схемы, которые мы применяем при тяжелом течении болезни для антиретровирусной терапии, обладают достаточно выраженными побочными эффектами. Как и во всем мире, в этих случаях мы используем препараты, которые используются для борьбы с ВИЧ-инфекцией — оказалось, что некоторые из них эффективны для борьбы с коронавирусом.



О принудительной изоляции в больницу и побегах



Они разворачиваются и уходят. Кто-то через забор, кто-то через КПП. Мы же не можем людей ограничивать в свободе передвижения, что мы им, руки будем выворачивать? Когда пациент поступает, с ним два часа говорят. Зачитывают правила, предписания и предупреждения об ответственности за действия, влекущие распространение инфекционного заболевания и создающие угрозу населению.

