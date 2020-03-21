По словам организатора фестиваля Анастасии Гибалкиной, ZNAКИ всегда отражали современные изменения: менялись субкультуры — менялся фестиваль.



— Мы всегда подозревали, что «Знаки» — нечто особенное, потому что до нас в Сибири такого никто не делал, — призналась она.



За последнее время, хотя посещаемость фестиваля не упала, его контингент и отношение к фестивалю изменились, хотя и не значительно, заметила Гибалкина. При этом основная масса, по её словам, — «думающий, талантливый, идейный и доброжелательный народ». К событию они готовились несколько месяцев, тщательно продумывая костюмы. В прошлом году НГС поговорил с самыми яркими героями фестиваля — они рассказали, откуда взяли идею для своего персонажа.

Утверждать, что организаторы фестиваля ZNAКИ сейчас готовят что-то другое, Анастасия Гибалкина не стала.



— Пока мы просто машем всем руками и улыбаемся, — прокомментировала она.



Хотя эта отмена фестиваля не связана с коронавирусом, множество мероприятий сейчас переносят или отменяют именно из-за него: мы ведём календарь таких событий.