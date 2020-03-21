Организаторы молодёжного фестиваля перформативной культуры ZNAКИ заявили о его закрытии — сообщение появилось в сообществе фестиваля «ВКонтакте».
— Феста не будет, друзья, сожалеем. Но согласитесь, он прожил долгую, счастливую и достойную жизнь. Это никак не связано с эпидемиологической обстановкой в мире, т.к. решение было принято ещё до, — подчеркнули организаторы в сообщении. — Возможно, мы придумаем что-то другое, такое же талантливое и современное, как и ваши образы.
Фестиваль традиционно проходил в начале июня на площадке перед театром «Глобус». Год назад он отметил 10-летний юбилей, собрав тысячи необычно одетых новосибирцев. За это время ZNAКИ значительно расширили свою аудиторию: среди участников можно встретить и детей, и уже достаточно взрослых людей.
По словам организатора фестиваля Анастасии Гибалкиной, ZNAКИ всегда отражали современные изменения: менялись субкультуры — менялся фестиваль.
— Мы всегда подозревали, что «Знаки» — нечто особенное, потому что до нас в Сибири такого никто не делал, — призналась она.
За последнее время, хотя посещаемость фестиваля не упала, его контингент и отношение к фестивалю изменились, хотя и не значительно, заметила Гибалкина. При этом основная масса, по её словам, — «думающий, талантливый, идейный и доброжелательный народ». К событию они готовились несколько месяцев, тщательно продумывая костюмы. В прошлом году НГС поговорил с самыми яркими героями фестиваля — они рассказали, откуда взяли идею для своего персонажа.
Утверждать, что организаторы фестиваля ZNAКИ сейчас готовят что-то другое, Анастасия Гибалкина не стала.
— Пока мы просто машем всем руками и улыбаемся, — прокомментировала она.
Хотя эта отмена фестиваля не связана с коронавирусом, множество мероприятий сейчас переносят или отменяют именно из-за него: мы ведём календарь таких событий.