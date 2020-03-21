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Сибирячка, летевшая одним рейсом с одной из заболевших женщин, рассказала, как они с супругом живут под медицинским наблюдением.

Первый заболевший коронавирусной инфекцией был выявлен в регионе в среду, 18 марта. Женщина прилетела из Франции.



Вторая заражённая вернулась в Новосибирск из Италии. Симптомов болезни у неё не было.



Вечером 20 марта оперштаб сообщил ещё о двух сибирячках с подтверждённой болезнью: они прилетели из Англии и Швейцарии. Обе женщины были госпитализированы.

НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с вирусом в регионе.

