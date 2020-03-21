В оперштабе Новосибирской области по коронавирусу уточнили перечень рейсов, которыми прилетели кемеровчане и новосибирцы с положительными тестами на COVID-19.
Рейс 1462 «Аэрофлота» прибыл 7 марта, на нём находились первые заболевшие кемеровчане. Этим рейсом также летели 56 новосибирцев. В зоне риска пассажиры рейса 2513 авиакомпании S7, который прибыл 8 марта, рейса «Победы» 557, прибывшего 14 марта, и рейсов «Аэрофлота» 1462 и S7 2511 — они прилетели 15 и 16 марта соответственно.
Оперштаб напоминает, что все прилетевшие из-за границы меньше 14 дней назад должны находиться в самоизоляции. Те, кто контактировал с заразившимися, и пассажиры перечисленных рейсов должны сообщить о себе на горячую линию по телефону 112 или обратиться в поликлинику по месту жительства.
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Сибирячка, летевшая одним рейсом с одной из заболевших женщин, рассказала, как они с супругом живут под медицинским наблюдением.
Первый заболевший коронавирусной инфекцией был выявлен в регионе в среду, 18 марта. Женщина прилетела из Франции.
Вторая заражённая вернулась в Новосибирск из Италии. Симптомов болезни у неё не было.
Вечером 20 марта оперштаб сообщил ещё о двух сибирячках с подтверждённой болезнью: они прилетели из Англии и Швейцарии. Обе женщины были госпитализированы.
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