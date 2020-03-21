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Всем контактировавшим с заразившимися или летевшими с ними одним рейсом нужно позвонить по номеру 112

Всем контактировавшим с заразившимися или летевшими с ними одним рейсом нужно позвонить по номеру 112

В оперштабе Новосибирской области по коронавирусу уточнили перечень рейсов, которыми прилетели кемеровчане и новосибирцы с положительными тестами на COVID-19.

Рейс 1462 «Аэрофлота» прибыл 7 марта, на нём находились первые заболевшие кемеровчане. Этим рейсом также летели 56 новосибирцев. В зоне риска пассажиры рейса 2513 авиакомпании S7, который прибыл 8 марта, рейса «Победы» 557, прибывшего 14 марта, и рейсов «Аэрофлота» 1462 и S7 2511 — они прилетели 15 и 16 марта соответственно.

Оперштаб напоминает, что все прилетевшие из-за границы меньше 14 дней назад должны находиться в самоизоляции. Те, кто контактировал с заразившимися, и пассажиры перечисленных рейсов должны сообщить о себе на горячую линию по телефону 112 или обратиться в поликлинику по месту жительства.

У вас есть важные подробности? Вы знаете, в каком городе НСО выявлен больной с коронавирусом? Сообщите об этом в редакцию НГС по телефону (можно анонимно): +7 923 157–00–00 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram) либо пишите на почту news@ngs.ru.

Сибирячка, летевшая одним рейсом с одной из заболевших женщин, рассказала, как они с супругом живут под медицинским наблюдением.

Первый заболевший коронавирусной инфекцией был выявлен в регионе в среду, 18 марта. Женщина прилетела из Франции.

Вторая заражённая вернулась в Новосибирск из Италии. Симптомов болезни у неё не было.

Вечером 20 марта оперштаб сообщил ещё о двух сибирячках с подтверждённой болезнью: они прилетели из Англии и Швейцарии. Обе женщины были госпитализированы.

НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с вирусом в регионе.

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коронавирус в Новосибирске
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