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При задержании у дилеров нашли крупную партию героина

При задержании у дилеров нашли крупную партию героина

В Кировском районе задержали двоих наркодилеров — в их машине полицейские нашли крупную партию героина.

24-летних парня и девушку задержали с помощью отряда спецназначения «Гром» возле дома на улице Вознесенской, говорится в сообщении на сайте ГУ МВД России по Новосибирской области. Ни он, ни она судимы ранее не были.

— При досмотре автомобиля, на котором передвигались задержанные, полицейские обнаружили и изъяли полимерные свертки, в которых находилось порошкообразное вещество. По результатам экспертизы, выяснилось, что изъятое вещество является героином общей массой более 47,5 грамма, — указано в сообщении.

По версии оперативников, пара закупала наркотики, а затем расфасовывала и сбывала через тайники-закладки в разных районах Новосибирска. Им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 («Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере»). Где дилеры закупали наркотики, сегодня выясняют полицейские.

Жители Новосибирска борются с распространением наркотиков своими методами: например, превращают их рекламу в граффити с ласточками.

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Полиция"закладки" наркотиков
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