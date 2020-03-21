В Кировском районе задержали двоих наркодилеров — в их машине полицейские нашли крупную партию героина.



24-летних парня и девушку задержали с помощью отряда спецназначения «Гром» возле дома на улице Вознесенской, говорится в сообщении на сайте ГУ МВД России по Новосибирской области. Ни он, ни она судимы ранее не были.



— При досмотре автомобиля, на котором передвигались задержанные, полицейские обнаружили и изъяли полимерные свертки, в которых находилось порошкообразное вещество. По результатам экспертизы, выяснилось, что изъятое вещество является героином общей массой более 47,5 грамма, — указано в сообщении.

