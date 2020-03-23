Мы стерли киоски и ларьки с улиц Новосибирска: посмотрите, как странно (и симпатично) выглядит город

Кроме коронавируса на прошлой неделе новосибирцы обсуждали концессию по «умным остановкам» и её возможные последствия. Мы решили посмотреть, а как вообще будут выглядеть улицы Новосибирска без привычных глазу киосков и ларьков, и «демонтировали» их в фотошопе.

Если вы всё пропустили, то объясняем кратко: мэрия решила не продлевать договоры аренды с владельцами киосков и ларьков и обязала их снести сооружения. К молодежному чемпионату мира в Новосибирске решили построить сеть «умных остановок» в едином стиле, а к строительству привлечь инвестора-концессионера, который оборудует остановки и потом будет сдавать их в аренду киоскерам. Концессионера выберут на конкурсной основе. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил сделать это до конца марта. Владельцы и арендаторы торговых павильонов не согласны с такой политикой и называют это переделом рынка и монополизацией. В прошлый понедельник в городе прошел пикет киоскеров — сотни предпринимателей собрались в «Березовой роще». Подробнее об их требованиях и о том, чем концессия опасна для бизнеса, мы рассказывали здесь.