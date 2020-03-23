Мы стерли киоски и ларьки с улиц Новосибирска: посмотрите, как странно (и симпатично) выглядит город

Кроме коронавируса на прошлой неделе новосибирцы обсуждали концессию по «умным остановкам» и её возможные последствия. Мы решили посмотреть, а как вообще будут выглядеть улицы Новосибирска без привычных глазу киосков и ларьков, и «демонтировали» их в фотошопе.
Если вы всё пропустили, то объясняем кратко: мэрия решила не продлевать договоры аренды с владельцами киосков и ларьков и обязала их снести сооружения. К молодежному чемпионату мира в Новосибирске решили построить сеть «умных остановок» в едином стиле, а к строительству привлечь инвестора-концессионера, который оборудует остановки и потом будет сдавать их в аренду киоскерам. Концессионера выберут на конкурсной основе. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил сделать это до конца марта. Владельцы и арендаторы торговых павильонов не согласны с такой политикой и называют это переделом рынка и монополизацией. В прошлый понедельник в городе прошел пикет киоскеров — сотни предпринимателей собрались в «Березовой роще». Подробнее об их требованиях и о том, чем концессия опасна для бизнеса, мы рассказывали здесь.
После истечения срока аренды предприниматель обязан снести торговый павильон и уйти с участка, иначе это сделает мэрия.
— После расторжения договоров арендаторы обязаны демонтировать нестационарные объекты и освободить земельные участки, уведомив об этом администрации районов города Новосибирска. В случае, если нестационарный объект не демонтирован арендатором в добровольном порядке, мэрия Новосибирска организовывает процедуру освобождения земельного участка, — говорится в сообщении мэрии.
Мы «убрали» киоски с улицы Ленина, Орджоникидзе и Советской (чтобы сравнить до и после — двигайте ползунок в разные стороны). Пишите в комментариях, какой Новосибирск вам нравится больше — с ларьками или без.
Остановка «Центр», улица Орджоникидзе
Ларек с мороженым на Ленина
Киоск на Советской
Как следует из опроса, который НГС проводил несколько дней назад, 40% читателей согласны с тем, что городу нужны новые остановки, но с концессионой политикой мэрии не согласны. 37% — на стороне власти, ещё 21% поддерживают киоскеров. Первая «умная остановка» появилась у нас в ноябре 2017 года возле филармонии (остановка «Дом Ленина»). Но уже через два года она перестала быть «умной» — всё оборудование забрали на ремонт крымские и питерские подрядчики.