Теперь официально: к новому «Евровидению» Little Big должны будут написать новую песню

Европейский вещательный союз принял решение, по каким правилам пройдёт «Евровидение», на котором в этом году Россию должна была представлять панк-рейв-группа Little Big.



Напомним, что 65-й в истории музыкальный конкурс перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Сразу было известно, что конкурс всё равно пройдёт в Нидерландах, но оставался вопрос — поедут ли от стран те же участники и придётся ли им писать новые песни.



В пятницу в Twitter ЕВС появился ответ на вопрос. Песню UNO, клип на которую уже собрал больше 35 млн просмотров на YouTube, на «Евровидении» никто не услышит. По правилам конкурса, песня должна быть написана специально для него и презентована незадолго до «Евровидения».

