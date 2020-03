Теперь официально: к новому «Евровидению» Little Big должны будут написать новую песню

В России о группе Little Big из Санкт-Петербурга узнали в 2013 году, когда она выпустила на YouTube клип на песню Every Day I’m Drinking. В том же году группа выступила на разогреве у Die Antwoord, с которыми их еще несколько лет сравнивали. За несколько лет существования Little Big стали очень популярны в Европе и только потом в России.