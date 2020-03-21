Теперь официально: к новому «Евровидению» Little Big должны будут написать новую песню

Европейский вещательный союз принял решение, по каким правилам пройдёт «Евровидение», на котором в этом году Россию должна была представлять панк-рейв-группа Little Big.
Напомним, что 65-й в истории музыкальный конкурс перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Сразу было известно, что конкурс всё равно пройдёт в Нидерландах, но оставался вопрос — поедут ли от стран те же участники и придётся ли им писать новые песни.
В пятницу в Twitter ЕВС появился ответ на вопрос. Песню UNO, клип на которую уже собрал больше 35 млн просмотров на YouTube, на «Евровидении» никто не услышит. По правилам конкурса, песня должна быть написана специально для него и презентована незадолго до «Евровидения».
При этом и сама поездка Little Big под вопросом, потому что странам-участницам разрешили выбрать новых представителей, либо оставить заявленных на конкурс 2020 года.
— Было решено, что в соответствии с правилами «Евровидения» песни этого года не смогут быть представлены на конкурсе в 2021 году», — говорится в сообщении.
Хотите, чтобы Россию в 2021 году представляла группа Little Big?
В России о группе Little Big из Санкт-Петербурга узнали в 2013 году, когда она выпустила на YouTube клип на песню Every Day I’m Drinking. В том же году группа выступила на разогреве у Die Antwoord, с которыми их еще несколько лет сравнивали. За несколько лет существования Little Big стали очень популярны в Европе и только потом в России.