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Алексей Сычёв является генеральным директором компании

Алексей Сычёв является генеральным директором компании

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попал один человек из Новосибирской области.

За многолетнюю и плодотворную изобретательскую деятельность присвоить почётное звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации» Сычёву Алексею Александровичу — генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Мобиба», — говорится в тексте указа.

Как говорится на сайте компании, она занимается производством снаряжения для семейного автотуризма и отдыха, называемого «бантуризм». Указано, что любая семья может взять с собой на отдых мобильную баню, которая топится до 10 часов. Помимо создания мобильных бань, компания также занимается продажей зимних палаток и печей.

На прошлой неделе Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки РФ певице Пелагее.

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