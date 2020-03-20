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Заболевших коронавирусом стало вдвое больше: что произошло в Новосибирске за день

Новые данные о больных, дистанционные лекции в вузах и количество людей в карантине

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Хроника по коронавирусу за прошедший день

Хроника по коронавирусу за прошедший день

Число заболевших коронавирусом в России выросло на 54 человека за сутки. Теперь болеют 253 человека. В Новосибирской области выявлены уже 4 случая заражения вирусом COVID-19.

  • Оперативный штаб Новосибирской области озвучил новые данные по коронавирусу в регионе. В настоящее время 826 жителей находятся на 14-дневной самоизоляции под медицинским наблюдением. Все они контактировали с инфицированными или теми, кто недавно вернулся из стран с большим количеством заболевших COVID-19;
  • Студенты НГМУ создали петицию с требованием перевести их на дистанционное обучение. Они рассказали, что в университете никто не проверяет их состояние, а некоторые занятия проходят в инфекционных больницах. Чуть позже на сайте вуза появилось объявление, что дистанционному обучению всё же быть;
  • Мы собрали инструкцию о том, как правильно сидеть на карантине, чтобы избежать передачи вируса (если он вдруг есть). Рассказываем, что делать с мусором и как поддерживать связь с друзьями;

Первый заболевший коронавирусной инфекцией был выявлен в регионе в среду, 18 марта. Женщина прилетела из Франции.

Вторая заражённая вернулась в Новосибирск из Италии. Симптомов болезни у неё не было.

НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с вирусом в регионе.

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коронавирус в Новосибирске
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