Заболевших коронавирусом стало вдвое больше: что произошло в Новосибирске за день

В Минздраве рассказали, как получить больничный лист, не выходя из дома. Медики просят людей не приходить в поликлиники;

Мы собрали инструкцию о том, как правильно сидеть на карантине, чтобы избежать передачи вируса (если он вдруг есть). Рассказываем, что делать с мусором и как поддерживать связь с друзьями;

Первый заболевший коронавирусной инфекцией был выявлен в регионе в среду, 18 марта. Женщина прилетела из Франции.



Вторая заражённая вернулась в Новосибирск из Италии. Симптомов болезни у неё не было.



НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с вирусом в регионе.