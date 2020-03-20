Заболевших коронавирусом стало вдвое больше: что произошло в Новосибирске за день

Число заболевших коронавирусом в России выросло на 54 человека за сутки. Теперь болеют 253 человека. В Новосибирской области выявлены уже 4 случая заражения вирусом COVID-19.
- В регионе официально подтвердились ещё два случая заражения коронавирусом. В оперштабе уточнили, что обе женщины прилетели из стран со сложной ситуацией по вирусу — Англии и Швейцарии;
- Оперативный штаб Новосибирской области озвучил новые данные по коронавирусу в регионе. В настоящее время 826 жителей находятся на 14-дневной самоизоляции под медицинским наблюдением. Все они контактировали с инфицированными или теми, кто недавно вернулся из стран с большим количеством заболевших COVID-19;
- Преподаватели университетов перенесли свои лекции в онлайн-пространство. Есть даже те, кто ведёт пары в Инстаграме;
- Глава Сибирского Сбербанка посоветовала отказаться от наличных денег и пользоваться бесконтактными способами оплаты, чтобы избежать передачи инфекции;
- Минпромторг заявил, что новосибирцы перестали сметать с полок гречку и макароны, спрос на продукты снизился. А вот в мэрии рассказали, что за три месяца жители региона израсходовали трёхлетний запас защитных масок;
- Студентов медицинского колледжа отправят в Толмачёво дежурить у тепловизора, чтобы усилить контроль за въезжающими в город людьми. Ординаторы же будут ходить по людям, которые находятся на карантине;
- Выяснилось, что вторая заболевшая коронавирусом в Новосибирской области проживает на территории Академгородка;
- Студенты НГМУ создали петицию с требованием перевести их на дистанционное обучение. Они рассказали, что в университете никто не проверяет их состояние, а некоторые занятия проходят в инфекционных больницах. Чуть позже на сайте вуза появилось объявление, что дистанционному обучению всё же быть;
- В Минздраве рассказали, как получить больничный лист, не выходя из дома. Медики просят людей не приходить в поликлиники;
- Мы собрали инструкцию о том, как правильно сидеть на карантине, чтобы избежать передачи вируса (если он вдруг есть). Рассказываем, что делать с мусором и как поддерживать связь с друзьями;
Первый заболевший коронавирусной инфекцией был выявлен в регионе в среду, 18 марта. Женщина прилетела из Франции.
Вторая заражённая вернулась в Новосибирск из Италии. Симптомов болезни у неё не было.
НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с вирусом в регионе.