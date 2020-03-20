Вечером в пятницу, 20 марта, в городе Искитим Новосибирской области произошёл пожар в жилом деревянном доме.
— По прибытии первых пожарных расчетов дом горел по всей площади. В течение 16 минут сотрудникам МЧС России удалось локализовать возгорание, ещё 6 минут понадобилось для ликвидации открытого огня. Во время работы пожарные обнаружили в доме трёх человек без признаков жизни (предположительно двое мужчин и женщина). В настоящий момент огнеборцы продолжают работать на месте происшествия до полной ликвидации пожара (проливка, разбор конструкций), — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Как только пожар будет потушен, дознаватели и следственная группа начнут выяснять причины произошедшего.
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