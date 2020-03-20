20 марта пятница
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 2/10
usd 80.16
eur 87.27
Тема дня Вторая заболевшая коронавирусом — из Академгородка
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 2/10
usd 80.16
eur 87.27

Все новости

Все новости
Обе заболевшие прилетели из стран с опасной ситуацией по коронавирусу

Обе заболевшие прилетели из стран с опасной ситуацией по коронавирусу

Вечером в пятницу, 20 марта, оперштаб Новосибирской области по коронавирусу сообщил подробности о двух новых заболевших.

— Первая женщина находилась в Великобритании со 2 по 13 марта. Она прилетела из Лондона в Санкт-Петербург, оттуда рейсом 557 авиакомпании «Победа» вылетела в Новосибирск и прибыла в Толмачево утром 14 марта. 18 марта почувствовала недомогание, вызвала скорую помощь, которая доставила ее в инфекционную больницу с температурой 37,2 и симптомами ОРВИ легкой степени тяжести. У пациентки взяли анализ на наличие коронавируса. После чего она написала отказ от госпитализации и уехала домой. С того момента ни с кем не контактировала. Когда были получены положительные результаты тестов на коронавирус, женщину госпитализировали в инфекционную больницу, — говорится в сообщении.

Вторая женщина прилетела из Швейцарии в Москву 15 марта. В Цюрихе она находилась с 9 марта. Утром 16 марта из Домодедово прибыла в Новосибирск рейсом 2511 авиакомпании S7 и оставалась дома до 17 марта, пока не почувствовала симптомы ОРВИ.

— Пациентка сразу обратилась в скорую помощь, была госпитализирована в инфекционную больницу в удовлетворительном состоянии. Контактировала только со своей семьей. Роспотребнадзор и полиция определяют адреса пассажиров, летевших с пациенткой из Москвы в Новосибирск, — добавили в оперштабе.

У вас есть важные подробности? Вы знаете, в каком городе НСО выявлен больной с коронавирусом? Сообщите об этом в редакцию НГС по телефону (можно анонимно): +7 923 157–00–00 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram) либо пишите на почту news@ngs.ru.

Первый заболевший коронавирусной инфекцией был выявлен в регионе в среду, 18 марта. Женщина прилетела из Франции.

Вторая заражённая вернулась в Новосибирск из Италии. Симптомов болезни у неё не было.

НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с вирусом в регионе.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ10
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

коронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (76)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!