Вторая женщина прилетела из Швейцарии в Москву 15 марта. В Цюрихе она находилась с 9 марта. Утром 16 марта из Домодедово прибыла в Новосибирск рейсом 2511 авиакомпании S7 и оставалась дома до 17 марта, пока не почувствовала симптомы ОРВИ.

— Пациентка сразу обратилась в скорую помощь, была госпитализирована в инфекционную больницу в удовлетворительном состоянии. Контактировала только со своей семьей. Роспотребнадзор и полиция определяют адреса пассажиров, летевших с пациенткой из Москвы в Новосибирск, — добавили в оперштабе.

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Первый заболевший коронавирусной инфекцией был выявлен в регионе в среду, 18 марта. Женщина прилетела из Франции.



Вторая заражённая вернулась в Новосибирск из Италии. Симптомов болезни у неё не было.



НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с вирусом в регионе.

