Развеем мифы о медицинской маске: 6 карточек и полезные советы

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Миф 1: маску должен носить только больной
При кашле и чиханье больной человек распространяет инфекцию. Маски — это эффективное средство профилактики при инфекциях, передающихся воздушно-капельным путем.
Поэтому надевать маску нужно каждому больному человеку.
Например, в аэропорту встречают пассажира с признаками ОРВИ. Первое, что делают, — просят надеть маску.
Окружающим, конечно, тоже нужна маска, но только в том случае, если они пребывают в местах массового скопления людей или контактируют с людьми, имеющими признаки ОРВИ.
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Миф 2: маску нужно носить 2 часа
Маску нужно менять, как только она намокнет от выделений из носа или при дыхании. При условии, что вы здоровы, ее нужно менять каждые два-три часа. Больному же нужно менять маску, как только она будет увлажнена.
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Миф 3: если вы не болеете, одна маска может служить несколько дней
Одноразовые маски предназначены для однократного применения. Снимать ее нужно правильно — за резиновые ленточки, и ни в коем случае не дотрагиваться до самой маски, потому что она уже инфицирована. Если мы прикоснулись рукой, то руки обязательно нужно помыть. Сняли масочку — сверните внутрь той стороной, которая прилегала к лицу, и только после этого выбрасывайте в мусорное ведро. Лучше если в нем находится пластиковый мешок, это нужно, чтобы инфекция не попала в окружающую среду в открытом виде. Потом вирус или бактерия обязательно погибнут, потому что все они имеют срок жизни.
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Миф 4: вирусы гибнут только при дезинфекции
Гибели вируса способствует внешняя инсоляция — солнечные лучи. Гибнет вирус и при более теплой температуре, при ультрафиолетовом излучении. Вирус и сам по себе обязательно погибнет, потому что для того, чтобы его транспортировать от организма к организму, всегда должна быть температура не выше 8 градусов Цельсия.
Новая коронавирусная инфекция не изучена и длительность существования не известна, но уже сказано, что она неустойчива к действиям дезинфицирующих средств.
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Миф 5: для дезинфекции многоразовой маски достаточно ее прожарить в микроволновке
Первые годы работы у нас маски были многоразовые, они были сшиты из марли, часто даже нашими руками, и имели не меньше восьми слоев. Как мы ее дезинфицировали: приносили маску домой в полиэтиленовом пакетике и либо заливали кипятком в тазике, а потом с мылом стирали, либо просто стирали ее с мылом, просушивали на веревке и проглаживали. Горячий утюг всегда является абсолютно точным стопроцентным способом продезинфицировать маску.
В интернете появился новый миф: дезинфекция маски в микроволновке и использование прополиса. В микроволновке дезинфицировать не рекомендуется, потому что никаких подтвержденных данных об эффективности этого способа нет, а прополис может вызвать аллергическую реакцию. Поэтому горячий утюг, стирка и использование одноразовой маски только один раз являются правильными.
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Миф 6: маску можно заменить строительным респиратором
Только многоразовая и одноразовая маска имеют доказанную эффективность. Другие средства использовать не рекомендуется.
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Простые правила, которые нужно знать
Как надевать одноразовую маску
- достаем чистую маску из упаковки и располагаем ее параллельно своему лицу (всегда держим маску за резинки);
- маска двухцветная — всегда цветной стороной наружу, а белая сторона всегда внутри;
- маска одноразовая имеет верх там, где есть металлическая или пластиковая полоска;
- у маски всегда есть складочки, их нужно расправлять;
- надеваем так, чтобы маска закрывала нос, рот и подбородок.
Обязательно маска должна плотно прилегать к переносице. Для этого металлическую полоску сверху придавите пальцами к носу, расправьте складки и проверьте, чтобы со стороны щек не было зазоров.
Снимаем маску всегда за резинки, сворачиваем внутренней стороной вовнутрь и выкидываем.
Как надевать многоразовую маску
Несколько важных моментов:
- сначала завязывайте плотным бантиком на затылке верхние завязки;
- прижмите к носу верхнюю часть, потом прижмите и расправьте нижнюю, на подбородке. Завязочками зафиксируйте над первым узлом.
Носите так же, как и одноразовую, — не более двух-трех часов. Если вы сняли многоразовую маску, то второй раз без дезинфекции надевать не рекомендуется.
Где носить маску
Там, где много народа, — в магазинах, аптеках и других местах скопления людей.