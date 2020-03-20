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Пострадавшего увезли в больницу

Пострадавшего увезли в больницу

Вечером в пятницу, 20 марта, в Дзержинском районе Новосибирска автомобиль вылетел с дороги из-за того, что наехал на препятствие.

— По предворительной информации, в 19:48 в полицию поступило сообщение, что у одного из домов по улице Трикотажной автомобиль совершил наезд на препятствие. В настоящее время водителя данного автомобиля увезли в больницу. Характер травм уточняется, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

На месте работают скорая помощь, полиция и пожарные.

Если вы стали свидетелем аварии, сделали фото, или ваш видеорегистратор запечатлел момент аварии, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру: 8 (923) 157–00–00.

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ДТП с препятствием
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