Вечером в пятницу, 20 марта, в Дзержинском районе Новосибирска автомобиль вылетел с дороги из-за того, что наехал на препятствие.

— По предворительной информации, в 19:48 в полицию поступило сообщение, что у одного из домов по улице Трикотажной автомобиль совершил наезд на препятствие. В настоящее время водителя данного автомобиля увезли в больницу. Характер травм уточняется, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

На месте работают скорая помощь, полиция и пожарные.