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Тема дня Вторая заболевшая коронавирусом — из Академгородка
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В регионе теперь четыре подтвержденных случая

В регионе теперь четыре подтвержденных случая

За последние сутки в России зарегистрировано 54 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации в 9 регионах. Об этом сообщает федеральный Роспотребнадзор. Два заболевших находятся в Новосибирской области. Таким образом, на данный момент в нашем регионе коронавирус подтвержден у четырёх человек.

Распределение по регионам:

1. Москва — 33.

2. Республика Саха (Якутия) — 6.

3. Санкт-Петербург — 4.

4. Самарская область — 4.

5. Кировская область — 2.

6. Новосибирская область — 2.

7. Московская область — 1.

8. Ульяновская область — 1.

9. Тюменская область — 1.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование» — говорится в сообщении.

Обновлено. Стало известно, что обе заболевшие прилетели из Европы. Когда и каким рейсом они летели — подробности читайте тут.

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Первый заболевший коронавирусной инфекцией был выявлен в регионе в среду, 18 марта. Женщина прилетела из Франции.

Вторая заражённая вернулась в Новосибирск из Италии. Симптомов болезни у неё не было.

НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с вирусом в регионе.

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коронавирус в Новосибирске
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