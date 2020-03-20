За последние сутки в России зарегистрировано 54 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации в 9 регионах. Об этом сообщает федеральный Роспотребнадзор. Два заболевших находятся в Новосибирской области. Таким образом, на данный момент в нашем регионе коронавирус подтвержден у четырёх человек.
Распределение по регионам:
1. Москва — 33.
2. Республика Саха (Якутия) — 6.
3. Санкт-Петербург — 4.
4. Самарская область — 4.
5. Кировская область — 2.
6. Новосибирская область — 2.
7. Московская область — 1.
8. Ульяновская область — 1.
9. Тюменская область — 1.
«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование» — говорится в сообщении.
Обновлено. Стало известно, что обе заболевшие прилетели из Европы. Когда и каким рейсом они летели — подробности читайте тут.
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Первый заболевший коронавирусной инфекцией был выявлен в регионе в среду, 18 марта. Женщина прилетела из Франции.
Вторая заражённая вернулась в Новосибирск из Италии. Симптомов болезни у неё не было.
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