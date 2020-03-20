7. Московская область — 1.



8. Ульяновская область — 1.



9. Тюменская область — 1.



«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование» — говорится в сообщении.

Обновлено. Стало известно, что обе заболевшие прилетели из Европы. Когда и каким рейсом они летели — подробности читайте тут.

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Первый заболевший коронавирусной инфекцией был выявлен в регионе в среду, 18 марта. Женщина прилетела из Франции.