На чём ты ездишь: самодельная копия Lamborghini

Друзья, по словам Адама, по разному отреагировали на его новое увлечение. Одни поддержали, сказав, что идея классная. Другие не поняли, почему при таких вложениях нельзя сразу купить подержанную Lamborghini. Адам признается, что в итоге его автомобиль действительно окажется ненамного дешевле оригинала. Много денег ушло на запчасти, привезенные из разных мест мира. И на детали, которые в итоге не подошли...



— Я намеренно не подсчитываю бюджет этого проекта. Это, по моему мнению, испортит общее впечатление от всего происходящего, — объясняет мужчина.