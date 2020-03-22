На чём ты ездишь: самодельная копия Lamborghini

Тюменец Адам Дотмерзаев собирает в своем гараже точную копию Lamborghini. Этой идеей он загорелся случайно несколько лет назад. Говорит, что искал новое хобби и неожиданно для себя понял, что хочет самостоятельно собрать знаменитый гоночный автомобиль. Последователей репликостроения (воссоздание точной копии чего-либо) в его городе не оказалось, поэтому Адам стал искать поддержку у единомышленников по всей стране.
Видео: Семён Громов
Лет десять назад Адам Дотмерзаев увлекался автоспортом, но карьеру в этой сфере сделать не получилось. Сейчас он занимается бизнесом. Несколько лет назад Адам решил, что хочет заниматься чем-то необычным. После долгих поисков в интернете выделил для себя репликостроение. Он подробно изучил это направление, нашел чертежи, понял, какие материалы и запчасти ему потребуются, пришел в гараж и начал творить. Основной идеей было не просто собрать копию Lamborghini, а именно сделать автомобиль своими руками.
Оказывается, смастерить машину сейчас не составляет труда. В интернете можно заказать кит-кар (это специальный набор, в котором есть всё для сборки машины, как в конструкторе) и выделить на это недельку-другую. Но наш герой выбрал путь посложнее.
— Я скачал специальную программу, в которой спроектировал чертежи, снял все замеры и начал подбирать нужный материал. Потом сделал стапель (платформу для строительства), чтобы машинка была ровненькой, и начал... Получалось не всё и не сразу. Были моменты, когда хотел плюнуть и бросить свою затею, но потом уходил из гаража и всё равно возвращался. Когда видишь результат, то это мотивирует работать дальше. Мне потребовалось восемь месяцев на то, чтобы собрать Lamborghini до состояния, в котором она сейчас. Предстоит еще многое сделать, но уже сейчас она может ехать, — рассказывает Адам Дотмерзаев.
Жена узнала о намерении Адама собрать гоночный автомобиль из Instagram, когда он выложил на свою страничку первое фото с железяками. Сначала она не поверила, что это возможно без какого-то специального технического образования, а потом постепенно, видя успехи супруга, стала сама интересоваться машиностроением.
— До сих пор помню, как она отреагировала на мою публикацию: сразу написала мне в директ, что я ненормальный. Она была уверена, что я, как и все мужики, вечерами пропадаю с друзьями где-нибудь в кафе. А я вот в гараже... Сейчас уже всё нормально. Ей нравится. Даже ждет, когда я закончу, чтобы покататься и забрать себе мою основную машину, — говорит тюменец. — У меня же на Lamborghini свои планы. Она станет машиной выходного дня. Ну и так чисто по фестивалям покататься, покрасоваться.
Друзья, по словам Адама, по разному отреагировали на его новое увлечение. Одни поддержали, сказав, что идея классная. Другие не поняли, почему при таких вложениях нельзя сразу купить подержанную Lamborghini. Адам признается, что в итоге его автомобиль действительно окажется ненамного дешевле оригинала. Много денег ушло на запчасти, привезенные из разных мест мира. И на детали, которые в итоге не подошли...
— Я намеренно не подсчитываю бюджет этого проекта. Это, по моему мнению, испортит общее впечатление от всего происходящего, — объясняет мужчина.
Тюменец уже даже пробовал на ней прокатиться. Говорит, получилось.
Пользоваться автомобилем в обычной жизни вполне реально. Но до первой встречи с ГИБДД. Теоретически поставить на учет самодельную машину можно, но на практике сделать это, по мнению Адама Дотмерзаева, нереально.
— Проблема с регистрацией самодельных транспортных средств — больная тема для многих в России. Сделать это практически невозможно. Возможно, через ваш репортаж я смогу решить этот вопрос, обратиться к ГИБДД, вдруг помогут... Но пока никто не сумел официально зарегистрировать такой автомобиль. И вот почему: машина должна пройти множество тестов, документально и физически соответствовать технике безопасности. Но понятно же, что человек, который собрал самодельную машину, обеспечить такие исследования не сможет. Нужны лицензии и сертификаты на каждую запчасть. А некоторые из них сделаны своими руками. Совсем другой разговор, если автомобиль собран на базе какой-то другой машины. Но это не мой случай, — печалится тюменец.