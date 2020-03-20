В России за сутки выявили 54 случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России коронавирус был подтвержден у 54 человек. Всего на сегодняшний день в стране он был выявлен у 253 пациентов. 12 человек выздоровели.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ученые уже разработали шесть препаратов от коронавируса. Он рассчитывает, что их эффективность подтвердят в ближайшее время. В Росавиации сформировали рабочую группу в целях координации работ по перевозке россиян с территорий иностранных государств в связи с введенными ограничениями. Курировать работу авиакомпаний будут в ежедневном режиме.