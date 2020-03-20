В результате водитель автомобиля доставлен в больницу с различными травмами. Ни пассажиры, ни локомотивная бригада не пострадали.

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В конце прошлой недели легковой автомобиль протаранил вагон электропоезда.