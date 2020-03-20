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Водителя иномарки доставили в больницу

Водителя иномарки доставили в больницу

Вечером в пятницу, 20 марта, на железнодорожном переезде в городе Бердске электричка врезалась в легковой автомобиль. ДТП произошло в 15:57.

— Водитель легкового автомобиля выехал на пути на запрещающий сигнал светофора исправно работающей переездной сигнализации перед приближающимся электропоездом №6619 Новосибирск — Черепаново. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось, — сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

В результате водитель автомобиля доставлен в больницу с различными травмами. Ни пассажиры, ни локомотивная бригада не пострадали.

Если вы стали свидетелем аварии, сделали фото, или ваш видеорегистратор запечатлел момент аварии, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру: 8 (923) 157–00–00.

В конце прошлой недели легковой автомобиль протаранил вагон электропоезда.

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электричкаРЖДДТП
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