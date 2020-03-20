Вечером в пятницу, 20 марта, на железнодорожном переезде в городе Бердске электричка врезалась в легковой автомобиль. ДТП произошло в 15:57.
— Водитель легкового автомобиля выехал на пути на запрещающий сигнал светофора исправно работающей переездной сигнализации перед приближающимся электропоездом №6619 Новосибирск — Черепаново. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось, — сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.
В результате водитель автомобиля доставлен в больницу с различными травмами. Ни пассажиры, ни локомотивная бригада не пострадали.
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В конце прошлой недели легковой автомобиль протаранил вагон электропоезда.