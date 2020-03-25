Остались без денег: новосибирские бойцы не смогли сдать авиабилеты после отмены соревнований

Две команды новосибирских спорстменов потеряли деньги на авиабилетах после отмены первенства России по рукопашному бою из Новосибирской области в связи с коронавирусом.

Авиакомпании отказываются вернуть тренерам и их спортсменам деньги за неиспользованных билеты на рейсы в Курск и обратно в Новосибирск.

Узнали перед вылетом, что соревнований не будет

Тренер Дмитрий Тараторин из клуба смешанных единоборств «Бердск» рассказал, что полёт в Курск был назначен на 19 марта 2020 года на 7:40. Билеты были куплены в авиакомпании «Победа».