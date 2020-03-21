День шестой. С признаками ОРВИ 3143 новосибирца, у четверых — подтвержденный коронавирус

В эту пятницу, 20 марта, еще у двух жителей Новосибирской области диагностировали коронавирус. Итого в регионе официально выявлены четыре человека, зараженные COVID-19. Всю информацию о ситуации с заболеваемостью коронавирусом нового типа мы рассказываем в онлайн-хронике.

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