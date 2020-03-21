«Саню Сапога свои застрелили»: подробности убийства мужчины в Новосибирске

После смерти новосибирца в больнице Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 (убийство). По подозрению в совершении преступления задержан 45-летний мужчина.

— Между мужчинами (их было четверо) возник конфликт, в ходе которого 45-летний мужчина достал из автомобиля гладкоствольное ружье и несколько раз выстрелил в 36-летнего собеседника, далее с места происшествия скрылся, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СК России по НСО.

По словам очевидцев, в подъезд дома №37/3 по улице Гризодубовой раненого Александра принёс случайный прохожий.

— Примерно в 21:00 мы с супругом подошли к подъезду и увидели, что в подъезде лежит парень, рядом с ним стоял мужчина, мы спросили, в чем дело, — рассказала корреспонденту НГС Татьяна (имя изменено — прим. ред.). — Мужчина сказал, что он нашёл пострадавшего лежащего в луже рядом с домом, притащил сюда и вызвал скорую. Пострадавший шевелился и уронил на себя зеркало, которое стояло в подъезде, которое кто-то выкинул.