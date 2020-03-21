«Саню Сапога свои застрелили»: подробности убийства мужчины в Новосибирске

Вечером 19 марта на улице Гризодубовой в Ленинском районе Новосибирска прохожий обнаружил истекающего кровью 36-летнего местного жителя. Мужчина затащил раненого новосибирца в ближайший подъезд, вызвал скорую и полицию — но спасти его не удалось, тот погиб в больнице от огнестрельного ранения. На следующий день следователи объявили о задержании подозреваемого в убийстве. По версии следствия, погибший повздорил с компанией мужчин, один из которых достал из автомобиля ружьё, несколько раз выстрелил и убежал. Криминальный обозреватель НГС Алёна Истомина побывала на месте преступления и узнала подробности убийства.
После смерти новосибирца в больнице Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 (убийство). По подозрению в совершении преступления задержан 45-летний мужчина.
— Между мужчинами (их было четверо) возник конфликт, в ходе которого 45-летний мужчина достал из автомобиля гладкоствольное ружье и несколько раз выстрелил в 36-летнего собеседника, далее с места происшествия скрылся, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СК России по НСО.
По словам очевидцев, в подъезд дома №37/3 по улице Гризодубовой раненого Александра принёс случайный прохожий.
— Примерно в 21:00 мы с супругом подошли к подъезду и увидели, что в подъезде лежит парень, рядом с ним стоял мужчина, мы спросили, в чем дело, — рассказала корреспонденту НГС Татьяна (имя изменено — прим. ред.). — Мужчина сказал, что он нашёл пострадавшего лежащего в луже рядом с домом, притащил сюда и вызвал скорую. Пострадавший шевелился и уронил на себя зеркало, которое стояло в подъезде, которое кто-то выкинул.
Татьяна уточнила, что в тот же день соседей стали допрашивать полицейские — они рассказали, что во дворе дома были найдены гильзы.
Следователи пока не раскрывают причину ссоры, из-за которой был убит Александр. Но знакомые погибшего уверены — его «убили свои же». По словам местных жителей, он всю жизнь прожил в доме №37/4. Дверь в квартиру, принадлежащую ему, открыла женщина, представилась женой погибшего:
— Сама ничего не знаю, все спрашивают и спрашивают, не знаю я кто мог его убить.
По словам соседей, Александр работал грузчиком, но последнее время «сидел домохозяином».
— Жаловался, что всё никак работу найти не может, — вспоминает сосед погибшего. — Ходил с собакой гулял постоянно. Обычный человек был. Выпивал, ну как и всё тут выпивают.
— От его друзей, если их можно так назвать, и прилетело, — уверен еще один местный житель. — Его у нас Сапогом называли. Так вот и говорят, что Саню Сапога свои же и застрелили.
Если вам известно что-нибудь об этом преступлении или вы хотите предложить нам другую тему для публикации, свяжитесь с нашим криминальным журналистом по номеру 8 953 7775–22–29 или напишите в редакцию по номеру 8 923 157–00–00.