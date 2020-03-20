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В России с 19 марта действует режим повышенной готовности — на него согласились главы всех субъектов страны

В России с 19 марта действует режим повышенной готовности — на него согласились главы всех субъектов страны

В России растет число людей, заразившихся коронавирусом. По данным на 20 марта, болезнь диагностировали у 199 человек, они находятся в 23 регионах страны. В этом материале мы будем собирать актуальные данные по распространению коронавируса в стране. Информация обновляется ежедневно.

Центральный федеральный округ:

  • Москва — 98 (1 выздоровел);
  • Московская область — 17;
  • Липецкая область — 3;
  • Белгородская область — 1;
  • Тверская область — 3;
  • Калужская область — 1;
  • Тамбовская область — 3;
  • Ярославская область — 1;
  • Тульская область — 3;
  • Воронежская область — 2;
  • Ивановская область — 1;
  • Рязанская область — 1.

Северо-Западный федеральный округ:

  • Санкт-Петербург — 10 (2 выздоровели);
  • Калининградская область — 5;
  • Республика Коми — 1;
  • Ленинградская область — 1;
  • Архангельская область — 1;
  • Мурманская область — 1.

Приволжский федеральный округ:

  • Республика Татарстан — 1;
  • Самарская область — 5;
  • Пермский край — 3;
  • Нижегородская область — 3 (1 выздоровел);
  • Кировская область — 3;
  • Пензенская область — 1;
  • Оренбургская область — 1;
  • Республика Чувашия — 1;
  • Саратовская область — 1.

Уральский федеральный округ:

  • Тюменская область — 2 (1 выздоровел);
  • Свердловская область — 6;
  • Ханты-Мансийский округ — 1.

Сибирский федеральный округ:

  • Кемеровская область — 2;
  • Красноярский край — 4;
  • Республика Хакасия (Абакан) — 1;
  • Новосибирская область — 2;
  • Томская область — 1.

Дальневосточный федеральный округ:

  • Забайкальский край — 1 (выздоровел);
  • Хабаровский край — 3;
  • Республика Саха — 1.

Южный федеральный округ:

  • Краснодарский край — 3.

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